Haos ispred Skupštine Srbije: Opozicija napadnuta dok je pokušavala ući u parlament

Skupština Srbije nastavila je zasjedanje i danas, ali se ispred njenog ulaza ponovo odvijala napeta i haotična scena koja je dodatno produbila političke tenzije u zemlji. Opozicioni poslanici pokušali su ući u zgradu parlamenta prolazeći kroz improvizovano šatorsko naselje, takozvani Ćacilend, nakon što im je jučer predsjednica Skupštine Ana Brnabić obećala da će im taj prolaz biti omogućen i da će nesmetano moći doći do svojih radnih mjesta.

Uprkos tom obećanju, policija ih je jutros ponovo zaustavila, ne dozvoljavajući im da uklone ogradu postavljenu oko šatorskog prostora niti da se približe ulazu u parlament. Ovakva situacija izazvala je burne reakcije opozicionih poslanika, a napetost se dodatno povećala kada su, prema navodima portala Nova, ljudi iz Ćacilenda zajedno s pripadnicima policije nasrnuli na poslanike.

Uslijedilo je naguravanje, a potom i otvorena tučnjava u kojoj su učestvovali i demonstranti i pripadnici snaga osiguranja. Cijelo područje ispred Skupštine u vrlo kratkom vremenu pretvorilo se u prostor potpunog haosa, uz povike, guranje i pokušaje opozicionih poslanika da se probiju do ulaza. Snimci i izvještaji s terena pokazuju da se situacija otrgla kontroli u svega nekoliko trenutaka, ostavljajući otvoreno pitanje kako će Skupština nastaviti rad u ovakvim okolnostima i da li će političke tenzije dodatno eskalirati.