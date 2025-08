Hasanović potpisao isplatu duga RS prema „Viaductu“ od 110 miliona KM

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović potpisao je jutros odluku kojom će biti prebačen novac za isplatu duga koji Republika Srpska ima prema slovenačkoj firmi “Viaduct”.

“Nakon što smo prošle sedmice deblokirali sredstva za Centralnu izbornu komisiju BiH i omogućili isplatu Federaciji BiH, danas rješavamo još jedno naslijeđe neodgovornog odnosa prema državi – slučaj Viaduct. Potpisao sam naloge za isplatu po pravosnažnoj međunarodnoj arbitražnoj presudi u predmetu Viaduct. Jedan nalog je u iznosu od 51.388.046,69 EUR, dok je drugi u iznosu od 6.024.881,66 USD, što čini ukupno 110.688.333 KM. Radi se o odluci koju su nadležni mjesecima odbijali izvršiti. Time ponovo dokazujemo da vladavina prava ne smije biti taoc politizacije”, izjavio je Hasanović.

On je poručio da se odluke arbitražnih sudova ne komentarišu – one se izvršavaju.

“Bosna i Hercegovina mora poštovati pravosnažne presude, jer u suprotnom slijede sankcije, gubitak kredibiliteta i finansijske štete. Svako odlaganje znači veću cijenu neodgovornosti”, dodao je.

Podsjetimo, prema odluci visokog predstavnika, ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (SNSD) imao je sedam dana od prijema zahtjeva da potpiše odluku kojom bi se novac prebacio na račun koji je dat u zahtjevu, no kako on to nije učinio obavezu je preuzeo njegov zamjenik.

Provjeru računa za isplatu duga “Viaductu” izvršili su Pravobranilaštvo i Centralna banka Bosne i Hercegovine.

Račun koji je dostavljen otvoren je u Bank of America i ne radi se o računu na Kanalskim ostrvima.

Odlukom Schmidta, za isplatu duga Viaductu je izdvojeno 120 miliona, a novac je preuzet s računa gdje su se skupljala sredstva od putarina. Novac je preuzet od sredstava koja su pripadala Republici Srpskoj jer su oni i napravili dug.