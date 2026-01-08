HE na Neretvi spriječile plavljenje Mostara i područja do Metkovića

U toku intenzivnih padavina i otapanja snijega uz kišu što je u 48 sati povećalo nivo jablaničke akumulacije za više od 10 metara, zahvaljujući hidroelektranama na Neretvi, odnosno Jablaničkom jezeru, spriječen je protok Neretve u značajno većim količinama kroz Mostar i nizvodno do Počitelja, Čapljine i Metkovića, koje bi neminovno izazavale poplave i velike štete.

Kastrofalne posljedice su izbjegnute blagovremenim planiranjem upravljanja HE na Neretvi Elektroprivrede BiH, efikasnom pripremom i održavanju slobodnog prostora jablaničke akumulacije za prihvat velikog dotoka vode.

Od početka snježnih padavina u nedjelje 04. januara, a potom i naglog otapanja snijega uz kišu, dotoci vode u jablaničku akumulaciju bili su u prosjeku 10, a u pojedinim momentima i 15 puta viši u odnosu na planirane i ostvarene u decembru prošle godine. Sve količine dotoka su prihvaćene u Jablaničko jezero i postepenim kontrolisanim ispuštanjem vode iz jezera u količini 160 m3/s, izbjegnuto je naglo opterećenje korita Neretve i spriječeno plavljenje naseljenih područja.

I u aktulenim dešavanjima je potvrđeno da je odgovorno i stručno upravljanje hidroelektranama na Neretvi od presudnog značaja za sigurnost cijelog riječnog sliva i da su elektrane Jablanica, Grabovica i Salakovac ključni faktor sistema upravljanja vodama.

Iznova se pokazalo i da je snižavanje nivoa akumulacije HE Jablanica prije vodnog vala, jedna od najboljih operativnih praksi u radu HE na Neretvi i njihovom aktivnom angažmanu u zaštiti od štetnog djelovanja voda jer, spriječeno je da poplavni događaj u gornjem i srednjem toku Neretve izazove veće štete.

I u vrijeme trenutnih povećanih hidroloških rizika, hidroenergetski objekti odgovornim i planskim upravljanjem mogu imati ključnu ulogu u zadržavanju i spriječavanju plavnih valova i bujičnih protoka, zaštiti ljudskih života i okoliša i nastanka veće materijalne štete.