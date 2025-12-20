Helez na sastanku s Brekelmansom: EUFOR i NATO partnerstvo ključni za stabilnost BiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez primio je sinoć u službenu posjetu ministra odbrane Kraljevine Nizozemske Ruben Brekelmans.

Nakon sastanka, Helez je izjavio da su razgovarali o Misiji Althea, kao i o evropskom i NATO putu Bosne i Hercegovine. Tom prilikom zatražio je podršku Nizozemske kako bi BiH što prije ostvarila članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu.

– Oni će pomoći, ali mi moramo ispuniti određene kriterije. Mi ispunjavamo određene uslove koje je NATO savez postavio pred nas – kazao je Helez.

Ministar odbrane BiH naveo je i da je jedna od tema bila opremanje Oružanih snaga BiH kroz NATO paket pomoći, ističući da je Savez odobrio pomoć u iznosu do 35 miliona eura, ali da taj paket još nije u potpunosti realizovan.

– Određen procenat je završen, međutim, predstoji još donacija za Oružane snage – zaključio je Helez.

Ministar odbrane Kraljevine Nizozemske Ruben Brekelmans zahvalio je na dosadašnjoj saradnji između Oružanih snaga BiH i Kraljevine Nizozemske, naglašavajući njen značaj u okviru međunarodnih sigurnosnih misija.

– U BiH smo došli s velikom delegacijom, jer ćemo posjetiti naše trupe koje su tu raspoređene i veoma smo ponosni na to što možemo kroz Misiju EUFOR-a doprinositi sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini – rekao je Brekelmans.

Dodao je da zajedničke obuke predstavljaju važan segment jačanja kapaciteta Oružanih snaga BiH.

– Ovo ne radimo samo bilateralno, već i kroz programe partnerstva s NATO-om. Također smo razgovarali o dodatnim načinima jačanja kapaciteta Oružanih snaga BiH kroz druge programe – naveo je ministar.

Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, Brekelmans je istakao da će Kraljevina Nizozemska pružiti podršku BiH u ispunjavanju potrebnih kriterija.

– Pažnja Kraljevine Nizozemske trenutno je usmjerena na istočno krilo Evrope zbog agresije Rusije na Ukrajinu, ali ne smijemo zaboraviti ni jug Evrope, zbog čega smo i došli u Bosnu i Hercegovinu – zaključio je.