Helikopter iz BiH pomaže u gašenju požara u Crnoj Gori

Vatrogasci, volonteri i druge službe sinoć su nastavili borbu s požarima, pri čemu je najkritičnije bilo u Piperima, Kučima, Mrkama i Petrovićima kod Podgorice, kao i u naseljima Dinoša i Omerbožović u Tuzima. Jutros su požari pod kontrolom, a u daljnjem gašenju vatre pomažu helikopter Bosne i Hercegovine, te vozila i vatrogasci iz Austrije i Švicarske.

Vršilac dužnosti zapovjednika Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović kazao je da su sinoć vatrogasci, iscrpljeni višednevnom borbom, uspjeli zaštititi kuće u najkritičnijim područjima. “U Mrkama i Petrovićima situacija je bila najteža, a vatra se rasplamsala i u Tuzima, gdje je bila ugrožena jedna kuća. Takođe, bilo je teško i u Piperima i Kučima, ali kuće i objekti su spašeni”, izjavio je Bojanović za Portal Radiotelevizije Crne Gore.

Potpredsjednik Vlade Filip Ivanović objavio je da su zrakoplovi iz Hrvatske, Srbije i Mađarske u srijedu ispustili ukupno 316 tona vode na ugrožena područja. Helikopter iz Bosne i Hercegovine stigao je sinoć, dok je iz Austrije na raspolaganju grupa od 50 vatrogasaca s 15 vozila, a iz Švicarske od danas dolazi 19 vatrogasaca s tri protupožarna vozila.

Za podmetanje požara osumnjičene su tri osobe – maloljetnik, Ukrajinac i stanovnik Pljevalja. Maloljetnik je dao izjavu policiji zbog podmetanja požara u Kučima, dok su Ukrajinac i Pljevljak uhapšeni zbog podmetanja vatre u Baru i Bijelom Polju. Bojanović je također naveo da je deset maskiranih osoba pokušalo podmetnuti požar na brdu Gorica, iako to policija još nije službeno potvrdila.

U vatrenoj stihiji život je izgubio vojnik Dejan Božović, dok je njegov kolega, vodnik Marko Iković, teško ozlijeđen. Zbog smrti Božovića Vlada Crne Gore proglasila je Dan žalosti. Dvojica vatrogasaca zadobila su lakše povrede tokom gašenja – jedan je ozlijedio oko, a drugi je imao opekotine na ruci.