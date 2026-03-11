Historijski muzej BiH: Izložba „Naša žena“ ne veliča Biljanu Plavšić

Historijski muzej BiH reagovao je na medijske navode u kojima se tvrdi da izložba „Naša žena“ veliča ratnu zločinku Biljanu Plavšić, ističući da takve tvrdnje ne odgovaraju sadržaju postavke.

U saopćenju za javnost iz muzeja navode da se ime Biljane Plavšić na izložbi „Naša žena“ pojavljuje isključivo u okviru historijskog prikaza događaja, te da ne postoji nikakav sadržaj koji afirmiše, opravdava ili glorificira osobe osuđene za ratne zločine.

„U historijskom prikazu jasno je navedeno da je Biljana Plavšić priznala krivicu za zločine protiv čovječnosti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Spominjanje pojedinih ličnosti predstavlja isključivo dokumentovanje historijskih činjenica i dio je šireg hronološkog pregleda društveno-političkih okolnosti u Bosni i Hercegovini“, navodi se u saopćenju.

Izložba „Naša žena“ koncipirana je u tri cjeline. Prva predstavlja hronološki zid s ključnim godinama i događajima iz poslijeratnih perioda nakon 1945. i nakon 1995. godine, s ciljem pružanja šireg društvenog i historijskog konteksta. Druga cjelina donosi dokumentarne priče i materijale o doprinosu žena razvoju društva, dok treća obuhvata radove savremenih umjetnica koji tematiziraju iskustva žena u poratnim društvima.

Iz Historijskog muzeja BiH navode da je izložba rezultat višemjesečnih istraživanja, terenskog i arhivskog rada, te da predstavlja prvi muzeološki prikaz nasljeđa žena i njihove uloge u dva poslijeratna perioda.

Također su pojasnili da Grad Tuzla i gradonačelnik nisu organizatori izložbe „Naša žena“, kako je navedeno u pojedinim medijskim napisima.

Javnost su pozvali da izložbu sagleda u njenom cjelovitom muzeološkom i historiografskom kontekstu i da se neposredno upozna s njenim sadržajem.