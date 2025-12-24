U Historijskom muzeju BiH izložba posvećena 80. godišnjici BHRT-a

U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorena je izložba ‘Društvo na aparatima’, posvećena 80. godišnjici rada i postojanja BHRT-a.

Direktorica Historijskog muzeja BiH i kustosica izložbe Elma Hašimbegović kaže da je prijedlog ekipe BHRT za postavljanje izložbe za njih bio izazov, a ta mulimedijalna izložba nastala je uz sudjelovanje brojnih zaposlenika Historijskog muzeja.

– Izložba je podrška uposlenicima BHRT-a da bismo pokazali šta znači kulturno-historijsko naslijeđe koje oni čuvaju u svojoj arhivi – kazala je na otvorenju izložbe, uz napomenu da i Historijski muzej ove godine obilježava 80 godina djelovanja.

Generalni direktor BHRT Belmin Karamehmedović kazao je da izložba pokazuje značaj RTV BiH.

Nada se da za BHRT ipak dolaze bolji dani te da će u budućnosti rođendane obilježavati u puno boljoj atmosferi nego je to sada.

– Znamo da imamo podršku pozitivnog dijela javnosti u BiH, ali mora se hitno nešto uraditi da bi se pomoglo BHRT-u da opstane i da nastavi raditi značajan posao. Pozivam da se riješi problem i Historijskog muzeja kao i ostalih šest institucija na nivou države koje imaju isti problem, a istovremeno rade izvanredan posao – kazao je.

Izložba sadrži slojevit i multimedijalan prikaz bogate istorije javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine, od vremena Radio Sarajeva i Televizije Sarajevo, do današnjeg BHRT-a te načina na koji je taj medij decenijama oblikovao svakodnevni život, vrijednosti, muzički ukus, znanje i kolektivno pamćenje bh. društva.

Kroz tekst, zvuk, fotografiju i video, publika ima priliku da vidi i čuje brojne priče i zapise iz arhiva BHRT-a, koji svjedoče o ulozi javnog servisa u obrazovanju, informisanju i zabavi, ali i njegovoj važnosti u ključnim historijskim trenucima.

Po sadržaju i obimu, radi se o najznačajnijoj i najsveobuhvatnijoj izložbi u godini u kojoj BHRT obilježava osam decenija postojanja, ali i u godini u kojoj je bh. javni servis suočen s možda najvećim izazovima.

Realizirana u saradnji sa BHRT-om, izložba je doprinos Historijskog muzeja BiH podizanju svijesti o važnosti očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa BiH, posveta svima onima koji su svojim radom u RTV BiH decenijama oblikovali medijski prostor i bosanskohercegovačko društvo.

Izložba “Društvo na aparatima – 80 godina BHRT-a” bit će postavljena za posjetioce do kraja aprila 2026. godine.