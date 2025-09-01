Hrana za kućne ljubimce drastično poskupjela: Vrećica hrane za mačke i do 1,75 KM

Cijene hrane za kućne ljubimce u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci naglo rastu, a vlasnici pasa, mačaka i ptica sve teže podnose udar na kućni budžet. Pakovanje od četiri kesice hrane za mačke koje je ranije koštalo oko 3 KM, danas se u pojedinim marketima prodaje i za više od 5 KM.

Konzerva hrane za mace koja je do prije nekoliko mjeseci bila 1,65 KM sada se prodaje za 2 KM, dok vreća pseće hrane od 2,6 kilograma prelazi 24 KM.

„Nevjerovatno je da niko ne može zaustaviti ovakav bezobrazluk trgovaca. Felix hrana za mačke, pakovanje od četiri kesice, sada je 5,65 KM, a pojedinačno jedna kesica košta od 1,35 do 1,75 KM. To je žalosno i ružno. Ako vlast ne mari za cijene hrane za ljude, zašto bi ih bilo briga za životinje“, kazala je čitateljka iz Sarajeva za portal Faktor.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove pojašnjavaju da država nema gotovo nikakav utjecaj jer je riječ o slobodnom formiranju cijena.

„Inspekcija može provjeriti samo da li trgovci poštuju vlastite odluke o maržama. Kada je riječ o slobodnom tržištu, oni sami određuju cijene, a država nema mehanizam da to zaustavi. Naravno da to izgleda pretjerano, ali sve dok nema propisanih marži za hranu za životinje, inspekcije ne mogu ništa osim nadzirati formalna pravila“, izjavio je glavni tržišni federalni inspektor Elmir Ramić.