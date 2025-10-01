Na GP Orašje zaustavljen uvoz hrane za mačke

Ali Huremović
Na GP Orašje zaustavljen uvoz hrane za mačke zbog nepravilnosti

Federalna tržišno, turističko-ugostiteljska inspekcija zabranila je na Graničnom prijelazu Orašje uvoz 9.120 kilograma pripremljene životinjske hrane Finci mix – potpuna suha hrana za mačke, porijeklom iz Mađarske.

Razlog zabrane je povećan udio pepela u proizvodu, koji je utvrđen laboratorijskom analizom i nije bio usklađen s deklaracijom.

Kontrola kvaliteta pri uvozu

Prilikom inspekcijskog nadzora proizvoda radi izdavanja uvjerenja o kvalitetu, izvršena je provjera pošiljke koja spada u kategoriju „Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana“. Analiza je pokazala da proizvod ne ispunjava uslove kvaliteta propisane Zakonom o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, kao ni Pravilnikom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje.

Potvrđeno i superanalizom

Nalaz o povećanom udjelu pepela potvrđen je i superanalizom, nakon čega je inspekcija donijela odluku o zabrani uvoza cijele pošiljke.

Ukupno 9.120 kilograma hrane za mačke bit će uništeno u ovlaštenom komunalnom preduzeću, a postupak će se provesti pod nadzorom inspektora.

Kako je saopćeno iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, ovakve kontrole provode se s ciljem zaštite tržišta i osiguranja kvaliteta proizvoda koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Humanitarno folklorno veče u Lukavcu za pomoć Emini Hodžić

Vijesti

Pravilo kružnog toka, da li ga znamo?

Tuzla i TK

Dan oslobođenja Tuzle, sutra koncert Amela Ćurić

Tuzla i TK

U petak isplata pomoći penzionerima sa minimalnom penzijom

BiH

Budućnost prijevoza ili kazne za nelegalne servise – šta čeka BiH?

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]