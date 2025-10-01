Na GP Orašje zaustavljen uvoz hrane za mačke zbog nepravilnosti

Federalna tržišno, turističko-ugostiteljska inspekcija zabranila je na Graničnom prijelazu Orašje uvoz 9.120 kilograma pripremljene životinjske hrane Finci mix – potpuna suha hrana za mačke, porijeklom iz Mađarske.

Razlog zabrane je povećan udio pepela u proizvodu, koji je utvrđen laboratorijskom analizom i nije bio usklađen s deklaracijom.

Kontrola kvaliteta pri uvozu

Prilikom inspekcijskog nadzora proizvoda radi izdavanja uvjerenja o kvalitetu, izvršena je provjera pošiljke koja spada u kategoriju „Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana“. Analiza je pokazala da proizvod ne ispunjava uslove kvaliteta propisane Zakonom o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, kao ni Pravilnikom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje.

Potvrđeno i superanalizom

Nalaz o povećanom udjelu pepela potvrđen je i superanalizom, nakon čega je inspekcija donijela odluku o zabrani uvoza cijele pošiljke.

Ukupno 9.120 kilograma hrane za mačke bit će uništeno u ovlaštenom komunalnom preduzeću, a postupak će se provesti pod nadzorom inspektora.

Kako je saopćeno iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, ovakve kontrole provode se s ciljem zaštite tržišta i osiguranja kvaliteta proizvoda koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu.