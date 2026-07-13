Hrvatska dobila novog selektora, Slaven Bilić ponovo vodi reprezentaciju

Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor Hrvatskog fudbalskog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića za selektora hrvatske A reprezentacije.

Nakon odlaska Zlatka Dalića, hrvatsku reprezentaciju ponovo će preuzeti Slaven Bilić, koji ju je već predvodio od 2006. do 2012. godine. Odluku je donio Izvršni odbor HNS-a, a prije sjednice punu podršku prijedlogu predsjednika Kustića dala je i Stručna komisija HNS-a.

„Još jednom zahvaljujem Zlatku na izvanrednim rezultatima koje je ostvario tokom svog mandata. Poštujemo i razumijemo njegovu odluku da nakon ovog Svjetskog prvenstva završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu. Proslavljeni je reprezentativac koji iza sebe ima veliko trenersko i selektorsko iskustvo te sam siguran da uživa veliku podršku igrača, navijača i cjelokupne javnosti da povede Hrvatsku prema novim uspjesima. Slavenu želim toplu dobrodošlicu. Imat će punu podršku Saveza u svom radu i od srca mu želim mnogo sportske sreće u novom selektorskom mandatu“, poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

„Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao selektor predvodim hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast za svakog hrvatskog trenera. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog perioda pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku, jer smo fudbalska nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliko povjerenje u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost kako bi Hrvatska ostala dio fudbalske elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu, za koji se osjećam potpuno spremnim, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna“, izjavio je selektor hrvatske reprezentacije Slaven Bilić.

Izvor: RTV Slon/HNS