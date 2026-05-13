Humane zvijezde BiH: Legende bh. fudbala stižu u Puračić

Povodom obilježavanja 30 godina postojanja SK “Betaclub-Tango” Lukavac i 30 godina od formiranja prve fudbalske reprezentacije “Humane zvijezde BiH”, u subotu, 16. maja 2026. godine, na stadionu Meraje u Puračiću bit će organizovan bogat sportski program i revijalna utakmica legendi bh. fudbala.

Program počinje u 13:30 sati utakmicama polaznika SK “Betaclub-Tango”, dok je centralni dio manifestacije, revijalna utakmica, planiran za 15:30 sati.

Publika u Puračiću imat će priliku uživati u susretu brojnih poznatih imena bh. fudbala, među kojima su Elvir Bolić, Vlatko Glavaš, Mehmed Baždarević, Muhamed Konjić, Nermin Šabić, Admir Turković i druge legende bh. fudbala.

Organizatori pozivaju prijatelje sporta, bivše i sadašnje članove kluba, simpatizere i građane da prisustvom uveličaju ovaj značajan jubilej i budu dio sportskog događaja koji slavi tri decenije sporta, prijateljstva i zajedništva.

Stadion Meraje u Puračiću tog dana bit će mjesto susreta generacija, sportskih uspomena i zajedničkog obilježavanja jednog od najvažnijih jubileja u historiji kluba.