I danas na Trgu slobode program za djecu

Turistička zajednica grada Tuzle najavila je da će danas Trg slobode biti posvećen najmlađima, uz poseban zabavni program koji donosi prazničnu atmosferu, igru i smijeh.

Program počinje u 12 sati, kada je za djecu planirana mađioničarska predstava koja će mališane povesti u svijet trikova i iluzija, prilagođena njihovom uzrastu.

Nastup Kiki Kloun-a

U nastavku programa, u periodu od 13 do 14 sati, na Trgu slobode nastupit će Kiki Kloun, poznat po interaktivnim nastupima, šalama i neposrednoj komunikaciji s djecom.

Iz Turističke zajednice grada Tuzle poručuju da je cilj današnjeg događaja omogućiti djeci kvalitetno vrijeme na otvorenom kroz druženje i zabavu u prazničnom ambijentu, te pozivaju roditelje da nedjeljno popodne provedu u centru grada i uživaju u zimskom programu koji Tuzla nudi tokom decembra.