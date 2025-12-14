I danas na Trgu slobode program za djecu

Edina Rizvić Aščić
I danas na Trgu slobode program za djecu
Foto: Screenshoot/ Društvene mreže

Turistička zajednica grada Tuzle najavila je da će danas Trg slobode biti posvećen najmlađima, uz poseban zabavni program koji donosi prazničnu atmosferu, igru i smijeh.

Program počinje u 12 sati, kada je za djecu planirana mađioničarska predstava koja će mališane povesti u svijet trikova i iluzija, prilagođena njihovom uzrastu.

Nastup Kiki Kloun-a

U nastavku programa, u periodu od 13 do 14 sati, na Trgu slobode nastupit će Kiki Kloun, poznat po interaktivnim nastupima, šalama i neposrednoj komunikaciji s djecom.

Iz Turističke zajednice grada Tuzle poručuju da je cilj današnjeg događaja omogućiti djeci kvalitetno vrijeme na otvorenom kroz druženje i zabavu u prazničnom ambijentu, te pozivaju roditelje da nedjeljno popodne provedu u centru grada i uživaju u zimskom programu koji Tuzla nudi tokom decembra.

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Nedjelja na Trgu slobode rezervisana za mađioničare i Kiki Klouna

Vijesti

Otkazano javno gledanje utakmice BiH – Austrija na Trgu slobode

Istaknuto

Tuzlake će u Novu godinu uvesti Adi Šoše

Tuzla i TK

Tuzlake i ove godine očekuje spektakularan doček Nove godine na Trgu...

Istaknuto

Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnici poklanjaju emotivni performans građanima

Istaknuto

Trg slobode u znaku ljubavi: Umjetnički performans Damira Mahmutovića i Elvisa...

Istaknuto

Sloboda ispustila prednost i poražena u Širokom

Istaknuto

U većem dijelu Bosne magla, za Tuzlu izdato žuto upozorenje

Istaknuto

Magla smanjuje vidljivost, vozači se pozivaju na oprez

Istaknuto

Tuzla servis – Uredna isporuka toplotne energije

Istaknuto

Guba potvrđena u Hrvatskoj, evo da li je izlječiva

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]