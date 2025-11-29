ICEI 2025 u Tuzli: Regenerativna i digitalna ekonomija u fokusu međunarodne konferencije

Deveta međunarodna naučna konferencija ICEI 2025 – Ekonomija integracija, pod temom „Regenerativna i digitalna ekonomija: Put Jugoistočne Evrope ka održivoj konkurentnosti“, bit će održana 5. decembra 2025. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i predstavlja prvu zvaničnu aktivnost obilježavanja 50 godina rada ovog fakulteta.

Ovogodišnja konferencija nastavlja tematski pravac prethodnih ICEI skupova koji su se bavili upravljanjem krizama, evropskim integracijama, migracijama, konkurentnošću i održivim razvojem, dok je fokus 2025. godine na regenerativnoj ekonomiji i digitalnoj transformaciji – konceptima koji sve snažnije oblikuju ekonomske politike i strateške odluke zemalja u regiji.

Konferencija okuplja brojne partnerske institucije iz regiona, među kojima su Ekonomski fakultet Univerziteta u Osijeku, Ekonomsko-poslovni fakultet Univerze v Mariboru, Beogradska bankarska akademija, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Ekonomski fakultet Prilep i Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja.

Program uključuje plenarno predavanje, specijalnu sesiju, nekoliko tematskih panela i studentsku sesiju, a naglasak je na inovacijama, ESG standardima i ekonomskim modelima koji teže obnovi resursa i dugoročnoj otpornosti sistema.

“Prijavljeno je 55 naučnih radova autora iz više zemalja”, navela je dr. sc. Adisa Delić, redovna profesorica i v.d. dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, ističući da konferencija ima ambiciju ponuditi konkretne zaključke i preporuke za donosioce odluka, menadžere i stručnjake. Pozvala je akademsku i stručnu zajednicu da se pridruži dijalogu o održivom razvoju i ekonomskom prosperitetu regiona.

Saradnju između Tuzle i Osijeka posebno je istakla i dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, naglašavajući višedecenijski kontinuitet zajedničkih aktivnosti.

“Među njima su zajednička organizacija znanstvenih konferencija, sudjelovanje u nastavi, realizacija znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, kao i koautorstvo u znanstvenim radovima. Ova suradnja značajno doprinosi obogaćivanju akademskog okruženja i kvaliteti svih uključenih aktivnosti”, istaknula je prof. Oberman Peterka.

Dodala je da ovakva saradnja ima poseban regionalni značaj, jer jača akademsku povezanost, razmjenu znanja i razvoj poduzetništva i ekonomskog rasta u Jugoistočnoj Evropi.

“ICEI 2025 konferencija posebno je važna jer okuplja stručnjake iz regije oko aktualnih tema gospodarskog razvoja, nudeći rješenja za regionalne izazove”, naglasila je.

Organizatori poručuju da se na ICEI 2025 očekuje niz zanimljivih radova i prijedloga rješenja koji će doprinijeti ekonomskoj debati u jugoistočnoj Evropi.