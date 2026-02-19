Ilegalni IPTV servisi u BiH i nanose milionsku štetu društvu

Ilegalni IPTV servisi ozbiljno ugrožavaju tržište u BiH i nanose milionsku štetu društvu, upozorili su iz Asocijacije kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH (AKOP BiH), navodeći da je nelegalno pružanje ovih usluga u stalnom porastu.

Prema njihovim procjenama, piratske IPTV usluge u Bosni i Hercegovini uzrokuju štetu javnim budžetima, kao i kreativnim i kulturnim industrijama u iznosu od oko 11,5 miliona KM godišnje.

Iz AKOP-a navode da na tržištu BiH djeluje nekoliko stotina nelegalnih pružalaca IPTV usluga, koji se uglavnom oglašavaju putem interneta i društvenih mreža. Riječ je o subjektima koji nisu registrovani, nemaju potrebne dozvole, ne plaćaju poreze niti naknade vlasnicima autorskih prava, što, kako ističu, predstavlja kazneno djelo.

Nelojalna konkurencija i ugrožavanje ulaganja

U saopštenju se navodi da ilegalni IPTV servisi stvaraju ozbiljnu nelojalnu konkurenciju legalnim operaterima, ugrožavaju kreativnu industriju i obeshrabruju ulaganja u sektor elektronskih komunikacija.

AKOP podsjeća da su domaći operateri u posljednjih deset godina u razvoj tržišta u BiH investirali nekoliko milijardi konvertibilnih maraka, dok piratske IPTV mreže direktno potkopavaju taj sistem.

Također se naglašava da ovakve nelegalne usluge ne nanose štetu samo državi i nosiocima prava, već dovode i do smanjenja ulaganja u sport i kulturu.

Rizik za korisnike i zaštitu podataka

Posebno upozoravaju i na sigurnosni aspekt, navodeći da nelegalni IPTV pružaoci ne vode računa o zaštiti ličnih podataka korisnika, čime ih izlažu prevarama i kibernetičkim prijetnjama, uključujući maliciozne softvere, krađu identiteta i druge oblike digitalnih zloupotreba.

Procjene o gubicima u desetinama miliona KM

Pozivajući se na relevantna evropska istraživanja, AKOP navodi da se procjenjuje kako oko 4,5 posto populacije Evropske unije koristi nelegalne IPTV usluge, dok broj posjeta piratskim IPTV stranicama raste oko 10 posto godišnje.

Na osnovu tih pokazatelja, AKOP procjenjuje da u Bosni i Hercegovini nelegalne IPTV servise koristi oko 120.000 korisnika.

Kao posljedica toga, legalni pružaoci TV usluga gube približno 36,5 miliona KM prihoda godišnje, pri čemu se procjenjuje da je propuštena naplata poreza oko 10 miliona KM, dok gubici po osnovu naknada kolektivnim organizacijama iznose oko 1,5 milion KM godišnje.

Poziv institucijama na snažnije akcije

Iz AKOP-a navode da su policijske i pravosudne akcije protiv nelegalnih IPTV servisa u Evropskoj uniji i regionu sve učestalije i koordinisanije, uz podršku institucija poput Europola i Eurojusta.

Kao primjer navode međunarodnu akciju Operation Switch Off iz 2026. godine, koja je sprovedena neposredno pred Zimske olimpijske igre u Italiji, a koja je rezultirala zatvaranjem velikih mreža ilegalnih IPTV servisa, zapljenom opreme, blokiranjem domena i servera te identifikovanjem osumnjičenih.

AKOP BiH je pozvao nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da koordinisano preduzmu snažnije mjere u suzbijanju piratskih IPTV mreža, navodeći da je to važno i u kontekstu evropskih integracija zemlje.