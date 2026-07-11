Illinois proglasio 11. juli Danom sjećanja na genocid u Srebrenici

Dan sjećanja na genocid u Srebrenici bit će obilježavan 11. jula širom američke savezne države Illinois, nakon što je guverner JB Pritzker donio zvaničnu proklamaciju.

Ovom odlukom 11. juli 2026. godine proglašen je Danom sjećanja na genocid u Srebrenici, posvećenim odavanju počasti žrtvama, podršci preživjelima i podizanju svijesti o genocidu počinjenom u Bosni i Hercegovini.

Proglašenjem Dana sjećanja na genocid u Srebrenici Illinois se pridružio obilježavanju 31. godišnjice genocida i očuvanju sjećanja na više od 8.000 ubijenih Bošnjaka u julu 1995. godine.