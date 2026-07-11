Washington, Maryland i Connecticut proglasili 11. juli Danom sjećanja na genocid u Srebrenici

Dan sjećanja na genocid u Srebrenici 11. juli zvanično su proglasile vlasti Washingtona, D.C., te američkih saveznih država Maryland i Connecticut, odajući počast žrtvama i pružajući podršku preživjelima genocida.

U proklamacijama se podsjeća na više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u julu 1995. godine, kao i na desetine hiljada civila koji su protjerani sa područja Srebrenice. Naglašena je važnost obrazovanja, njegovanja kulture sjećanja, podrške preživjelima i sprečavanja budućih genocida.

Guverner Connecticuta Ned Lamont proglasio je subotu, 11. juli 2026. godine, Danom sjećanja na bosanski genocid. U proklamaciji je pozvao građane da se pridruže obilježavanju, odaju počast žrtvama i prepoznaju posljedice koje je genocid ostavio na ljude širom svijeta, uključujući bosanskohercegovačku zajednicu u Connecticutu.

Dan sjećanja na genocid u Srebrenici čuva istinu o žrtvama

Proklamacije Washingtona, Marylanda i Connecticuta predstavljaju još jednu potvrdu da se sjećanje na genocid u Srebrenici čuva i izvan granica Bosne i Hercegovine. Njima se građani pozivaju da odaju počast ubijenima, podrže preživjele i uče o posljedicama mržnje, progona i šutnje pred zločinima.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u maju 2024. godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Rezolucijom se, između ostalog, poziva na očuvanje činjenica, edukaciju i odavanje počasti žrtvama.