Inicijativa: Tuzla dobija informativne ploče o dolascima autobusa

Na autobuskim stanicama u Tuzli uskoro će biti postavljene informativne ploče na kojima će građani imati uvid u linije koje prolaze kroz određeno stajalište i precizno vrijeme dolaska autobusa. Riječ je o inicijativi Emira Šahovića, podnesenoj na 8. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla.

Kako je potvrđeno iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, u saradnji sa prevoznikom GIPS doo Tuzla pokrenuće se aktivnosti na realizaciji ovog projekta, s ciljem da se unaprijedi usluga javnog prijevoza putnika.

Inicijativa Emira Šahovića nastala je kao odgovor na svakodnevne potrebe građana koji koriste gradski prijevoz, a njeno provođenje donijeće veću preglednost, tačnost i efikasnost u saobraćaju.

Ovim potezom Tuzla će dobiti modernije rješenje u organizaciji javnog prijevoza, a građani jasne i dostupne informacije o vremenu dolazaka autobusa na svojim stajalištima.