Inicijativa za jednako pravo slijepih osoba na pomagala u Federaciji BiH

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla, zajedno sa partnerskim udruženjima iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i Gračanice, pokrenulo je inicijativu kojom traži da pomagala neophodna slijepim osobama u svakodnevnom životu budu uvrštena na listu ortopedskih pomagala, kao i da se procedure za njihovo ostvarivanje pojednostave.

Nejednako pravo slijepih osoba u Federaciji BiH na pomagala dugogodišnji je problem koji značajno utiče na kvalitet njihovog života. Iako je pravo formalno propisano, u praksi je često teško ostvarivo zbog komplikovanih i različitih procedura od kantona do kantona. Zbog toga mnoge slijepe osobe odustaju od ostvarivanja ovog prava putem zavoda zdravstvenog osiguranja.

Prema UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, pravo na pomagala jasno je definisano u članu 20 (lična pokretljivost). Međutim, u Bosni i Hercegovini pomagala su svrstana u oblast zdravstva, što dodatno otežava njihovu dostupnost i redovno korištenje. Upravo iz tog razloga, udruženja slijepih kroz zajednički projekat, uz podršku Vlade Švicarske kroz PRAGG projekat, zagovaraju jednako pravo na pomagala za sve slijepe osobe u Federaciji BiH.

Iz udruženja naglašavaju da se većina kantonalnih saveza i udruženja slijepih odazvala pozivu na saradnju, što posebno cijene. Poručuju da samo udruženi mogu snažnije i efikasnije zagovarati jednaka prava i bolji kvalitet života slijepih osoba u Federaciji BiH.