Islamska zajednica BiH izražava zabrinutost zbog ugrožavanja rada BHRT-a i domaćih medija

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini pružila je podršku zaposlenima na državnom javnom servisu BHRT, televiziji Hayat i drugim domaćim medijima, kao i novinarima i radnicima medijskih kuća koji se, kako navode, bore za očuvanje dostojanstva profesije i medijskih sloboda.

U saopćenju Ureda za odnose s javnošću istaknuto je da Rijaset Islamske zajednice izražava zabrinutost zbog najava mogućeg prekida rada državnog javnog servisa, ali i zbog najava da bi veći broj domaćih TV kanala mogao biti uklonjen sa platforme Moja TV, koja je u vlasništvu BH Telecoma.

„Funkcionalan i profesionalan javni servis i nesmetan rad BHRT-a su državni prioritet i interes svih građana i svih struktura društva, pa i vjerskih zajednica. Nadležne vlasti su dužne bez prebacivanja odgovornosti ponuditi rješenje za nesmetan rad javnog RTV sistema i osigurati provođenje već postojećih zakona i odredbi“, navodi se u saopćenju.

Iz Islamske zajednice poručuju i da država ima obavezu, uključujući i djelovanje kroz javne kompanije, da podržava domaće medije i domaću produkciju, a ne da ih dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na medije iz regiona.

„Zato je neprihvatljiva najava uprave BH Telecoma da će putem platforme Moja TV prestati emitovati Hayat i još neke domaće TV stanice. I za ovo pitanje je nužno iznaći rješenje jer državni interes Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda i građana je da domaći javni i privatni mediji mogu slobodno i profesionalno djelovati i izvršavati svoju misiju. Državne vlasti su dužne bdjeti nad medijskim slobodama i kreirati uslove u kojima se domaći mediji razvijaju, a ne da budu razlogom njihovog zatvaranja ili slabljenja“, navodi se u saopćenju.