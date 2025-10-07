Islamska zajednica: Zekat na poljoprivredne proizvode – počinje prikupljanje sredstava

Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obavještava muslimane, pripadnike Islamske zajednice u BiH, da će ovogodišnja akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode biti organizirana od 17. do 27. oktobra 2025. godine.

Prikupljanje će se vršiti putem džemata na području svih medžlisa u Bosni i Hercegovini, a poljoprivredni proizvodi će se usmjeriti u najbliže odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice, gdje će biti iskorišteni za ishranu korisnika, a dio za pomoć socijalno ugroženim osobama.

Ured za zekat podsjeća da je obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno naglašena u kur’anskim ajetima.

– Molimo Uzvišenog Allaha da budemo od onih koji su zahvalni na Njegovim blagodatima i koji svoju zahvalnost iskazuju izvršavanjem Njegovih zapovijedi i čišćenjem svojih imetaka zekatom – poručili su iz Ureda za zekat.