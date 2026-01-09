Isplata socijalnih davanja u TK: Novac za dvije kategorije korisnika

Selma Jatić
prosječna neto plata u oktobru 1.605 KM
Foto: RTV Slon/Novac

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona 8. januara 2026. godine, izvršilo je isplatu određenih oblika socijalnih davanja za korisnike na području kantona.

Riječ je o isplati stalne novčane pomoći, namijenjene osobama i porodicama u stanju socijalne potrebe, kao i sredstava za podršku pronatalitetnoj politici, koja se odnosi na mjere finansijske pomoći porodicama s djecom.

Iz Ministarstva finansija TK navode da će sredstva biti uplaćena na račune korisnika u skladu s važećim propisima i dostavljenim spiskovima nadležnih centara za socijalni rad i drugih institucija.

Korisnicima se preporučuje da se za dodatne informacije o pojedinačnim isplatama obrate svojim nadležnim institucijama ili provjere stanje na bankovnim računima tokom dana.

pročitajte i ovo

Vijesti

Danas isplata penzija za decembar

BiH

Isplata penzija u FBiH u ponedjeljak, 5. januara

Istaknuto

Sve promjene koje čekaju penzionere u 2026. godini

BiH

Bingo Group isplatio dodatnih 1.000 KM radnicima uz novembarsku platu

Istaknuto

Danas isplata novembarskih penzija

Istaknuto

Uskoro počinje isplata penzija

Vijesti

Stanje na cestama: Vozači se pozivaju na oprez zbog poledice

In Memoriam - RTV Slon

Preminuo dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan

Vijesti

Dan smo počeli na -8, a završavamo sa kišom i na +3 stepena

Vijesti

Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je šest beba

BiH

Rast respiratornih infekcija u FBiH: Stručnjaci apeliraju na vakcinaciju i preventivne mjere

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]