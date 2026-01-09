Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona 8. januara 2026. godine, izvršilo je isplatu određenih oblika socijalnih davanja za korisnike na području kantona.

Riječ je o isplati stalne novčane pomoći, namijenjene osobama i porodicama u stanju socijalne potrebe, kao i sredstava za podršku pronatalitetnoj politici, koja se odnosi na mjere finansijske pomoći porodicama s djecom.

Iz Ministarstva finansija TK navode da će sredstva biti uplaćena na račune korisnika u skladu s važećim propisima i dostavljenim spiskovima nadležnih centara za socijalni rad i drugih institucija.

Korisnicima se preporučuje da se za dodatne informacije o pojedinačnim isplatama obrate svojim nadležnim institucijama ili provjere stanje na bankovnim računima tokom dana.