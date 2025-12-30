Ivan Pernar nazvao Tuzlake „pakosnom sirotinjom“

Ivan Pernar nazvao je Tuzlake „pakosnom sirotinjom“ u objavi na društvenoj mreži Facebook, izazvavši burne reakcije javnosti, posebno u Tuzli. Bivši hrvatski opozicioni političar i nekadašnji saborski zastupnik Ivan Pernar ponovo je privukao pažnju kontroverznim komentarom, ovaj put usmjerenim prema građanima Tuzle.

Pernar je u objavi naveo kako je dobio poruku i sliku od osobe iz Tuzle kojem je neko skupocjeni automobil polio kafom. Na osnovu tog događaja iznio je tvrdnje o, kako je naveo, „pakosnoj sirotinji“, ističući da problem na ovim prostorima, po njegovom mišljenju, nije nacionalne prirode, već da se radi o ljudima koji ne žele napredak ni sebi ni društvu, već nastoje sve povući na dno.

U istoj objavi Pernar je ovu grupu ljudi povezao s političkim izborima, tvrdeći da upravo takvi „pakosna sirotinja“, kako ih je nazvao, podržavaju političare i stranke koje, prema njegovim riječima, vode društvo u propast. Zaključio je komentar ocjenom da je riječ o „užasnoj furki“, čime je dodatno zaoštrio ton poruke.

Pernar je i ranije bio poznat po zapaljivim izjavama i skandalima, kako tokom političke karijere u Hrvatskom saboru, tako i nakon povlačenja iz aktivne politike, kada je društvene mreže koristio kao glavni prostor za javne istupe.

