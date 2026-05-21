Izačić i Svilaj postaju granični prijelazi prve kategorije

Adin Jusufović
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici prihvatilo je da Granični prijelaz Izačić dobije status prijelaza prve kategorije, što će omogućiti međunarodni promet svih vrsta vozila i roba.

Ova odluka posebno je značajna za privrednike, jer otvara mogućnost lakšeg i bržeg transporta robe preko jednog od važnih graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Evropskoj uniji.

Zadovoljstvo ovom odlukom posebno je izraženo u Unsko-sanskom kantonu, gdje se očekuje da će nova kategorizacija doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti, razvoju privrede i jačanju položaja Krajine kao važne poveznice Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.

Kantonalni zastupnik u USK Azhar Sejarić poručio je da se ovom odlukom otvara prostor za dodatna ulaganja i modernizaciju infrastrukture, te potvrđuje strateški značaj Krajine.

Promjena kategorizacije graničnih prijelaza Izačić i Svilaj omogućena je nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima.

Na izmjeni kategorizacije ovih prijelaza duže vrijeme insistirala je Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

