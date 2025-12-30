Izbori: Obavještenje Gradske izborne komisije o angažovanju kadra

Objavljena lista odabranih korisnika novčanih sredstava za zapošljavanje ranjivih kategorija u 2025. godini
Na osnovu Odluke o realizaciji višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini identifikovana je potreba za angažmanom osoblja koje će raditi na realizaciji projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini i provedbi izbora.

Radi preliminarne procjene raspoloživosti i kapaciteta tehničkog kadra za angažman u izbornoj administraciji Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija BiH je pripremila upitnik za iskazivanje interesa za rad na poslovima operatera na biometrijskim uređajima za identifikaciju birača i optičkim skenerima glasačkih listića, tehničara terenske podrške na dan izbora, te službenika u pozivnom centru za pružanje podrške operaterima i terenskim tehničarima.

Navedeni upitnik za iskazivanje interesa je postavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na OVOM LINKU.

