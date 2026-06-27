Izdato narandžasto upozorenje: Građane očekuju temperature do 40 stepeni

Služba civilne zaštite Grada Tuzle upozorila je građane da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura širom zemlje.

Upozorenje se odnosi na period od 27. do 30. juna 2026. godine, u vremenu od 11 do 17 sati. Prema prognozama, očekuju se ekstremno visoke temperature zraka od 33 do 40 stepeni Celzijusa.

Iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle navode da se za vrijeme trajanja velikih vrućina građani trebaju pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova, kako bi se smanjio rizik od dehidracije, iscrpljenosti i drugih zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama.

Građanima se savjetuje da rashlade tijelo i piju dovoljno tečnosti, jer se znojenjem gubi više tečnosti, što može dovesti do dehidracije. Preporučuje se konzumiranje negazirane vode, kao i niskokaloričnih napitaka bez kofeina, alkohola i šećera.

Posebno se upozorava na izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati. Ova preporuka naročito se odnosi na djecu, trudnice, starije osobe, srčane bolesnike i osobe sa hroničnim oboljenjima.

Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tečnost svakih 30 minuta. Preporučuje se nošenje lagane, svijetle odjeće od prirodnih materijala, kao i zaštita glave od direktnog sunca.

Iz Civilne zaštite savjetuju i da se prostor u kojem se boravi rashlađuje korištenjem hladnijeg noćnog zraka. Tokom dana potrebno je zatvoriti prozore i spustiti roletne, posebno one koje su okrenute prema suncu. Građanima se preporučuje i da isključe što je više moguće električnih uređaja u domu.

Također se savjetuje izbjegavanje izlaska u najtoplijem dijelu dana, kao i izbjegavanje napornog fizičkog rada. Ukoliko se takve aktivnosti ne mogu odgoditi, preporučuje se da se obavljaju u najhladnijem dijelu dana, najčešće u ranim jutarnjim satima.

Iz Službe civilne zaštite posebno upozoravaju da se djeca i životinje ne smiju ostavljati u parkiranom vozilu.

Građanima se preporučuje redovno korištenje sredstava sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Posebnu pažnju treba posvetiti novorođenčadi i maloj djeci, za koje je potrebno koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom i obući ih u laganu odjeću koja ih štiti od UV zračenja.

Osobe koje imaju zdravstvene probleme trebaju potražiti savjet ljekara.

Iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle pozivaju građane da redovno prate informacije o stanju putem medija, web stranice Grada Tuzle i Facebook stranice Grada Tuzle.

U slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života potrebno je što hitnije pozvati Operativni centar civilne zaštite na broj 121, Operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona na broj 122, vatrogasce na broj 123 ili Službu hitne medicinske pomoći na broj 124, saopćeno je iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle.