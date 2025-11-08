Izetbegović: Ozdravljenja odnosa u BiH neće biti dok Dodik ne bude odstranjen iz politike

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović danas je u Sarajevu, uoči sjednice Glavnog odbora stranke, izjavio da ozdravljenja odnosa u BiH neće biti dok Milorad Dodik ne bude potpuno odstranjen iz političkog života.

Pozvao je na dosljednu primjenu presuda Suda BiH i Ustavnog suda, naglašavajući da pravna država mora biti temelj političkog djelovanja.

Druga ključna poruka, kako je dodao, odnosi se na ulogu OHR-a.

– OHR mora ostati u punom kapacitetu. Nikakvo slabljenje, zamrzavanje bonskih ovlasti ne dolazi u obzir – rekao je Izetbegović, dodajući da je OHR, kao dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, nezamjenjiv mehanizam za deblokadu.

Izetbegović je upozorio i na opasne narative koji se šire putem lobističkih kampanja, posebno u SAD-u, gdje se, kako je rekao, ulažu desetine miliona dolara u pokušaje da se bošnjačka politička borba za ravnopravnost predstavi kao dominacija nad hrišćanima. Predsjednik SDA je također istakao borbu za proporcionalnu zastupljenost Bošnjaka u Stocu i Republici Srpskoj.

On je dodao da će se Glavni odbor SDA osvrnuti i na niz društvenih problema, uključujući femicid, zlostavljanje osoba s invaliditetom, te neadekvatnu brigu o starijim osobama.

– Imamo jednu moralnu krizu u BiH i to će biti jedan od zaključaka. Tražićemo, ne samo u Tuzlanskom kantonu i Sarajevu, nego i širom Federacije da se provedu istrage jer oni kojima se da povjerenje, nažalost veoma često ga iznevjere – istakao je Izetbegović.

Komentirajući moguće koalicije, Izetbegović je rekao da je probosanski blok ideja koju je godinama zagovarao, ali da sada čeka da drugi sazriju. Osvrnuo se i na odnose sa HDZ-om, ističući da je saradnja vjerovatno neizbježna, s obzirom na političku realnost i podršku koju HDZ ima među hrvatskim biračima.

Govoreći o visokom predstavniku Christian Schmidtu, Izetbegović je rekao da je uradio neke dobre i neke loše stvari.

– Uradio je neke dobre stvari, ali i katastrofalne poteze, poput izmjene ustava na jedan dan, što je uvredljivo za ovu zemlju. Uradio je i dobrih stvari kada je u pitanju Dodik, transparentnost procesa, naplata duga u vezi Vijadukta i drugo – naveo je Izetbegović.