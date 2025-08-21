Izvještaj o stanju u TK: Požari ugašeni, klizište prijavljeno u Tuzli

Prema podacima nadležnih službi, stanje na području Tuzlanskog kantona jutros u 08:00 sati bilo je stabilno, uz bilježenje nekoliko intervencija i prijava.

Prema informacijama Hidrometeorološke stanice Bukovčić u Tuzli, jutarnja temperatura iznosila je 18 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka bila je 87 posto, a zabilježeni pritisak 974 hPa. U protekla 24 sata nije bilo padavina.

Na brani hidroakumulacije Modrac u 07:00 sati izmjeren je vodostaj od 196,82 metra nadmorske visine, što je za jedan centimetar niže u odnosu na prethodni dan. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,12 metra kubna u sekundi, dok je tačka preljeva na 200 metara.

Radovi na cestama

Na nekoliko regionalnih putnih pravaca izvode se sanacioni radovi, pa se vozači upozoravaju na usporeno odvijanje saobraćaja i povremena naizmjenična propuštanja vozila. To se odnosi na dionicu Tuzla – Šibošnica – Čelić (od Lovačkog doma do Šibošnice), na putu Lukavac – Vijenac, Gračanica – Srnice te Simin Han – Gornja Tuzla.

Požari u Srebreniku

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik imali su četiri intervencije na gašenju požara. Najviše posla bilo je u Mjesnoj zajednici Rapatnica, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma, a požar se reaktivirao pa je intervencija ponovljena. Požari su zabilježeni i u Seoni te Gornjem Srebreniku, a svi su uspješno ugašeni.

Klizište u Tuzli

U Mjesnoj zajednici Grabovica, u ulici Bećarevac 34, prijavljeno je klizište koje je pomjerilo ogradu i prijeti susjednom dvorištu i kući.