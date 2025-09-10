Objavljen Javni konkurs za prijem policajaca i mlađih inspektora u MUP-u TK

Edina Rizvić Aščić
Objavljen Javni konkurs za prijem policajaca i mlađih inspektora u MUP-u TK
Foto: MUP TK

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raspisala je javni konkurs za prijem novih kadrova u činu policajca i mlađeg inspektora.

Konkurs je otvoren za 180 izvršilaca u činu policajca, što je prvi nivo pristupanja za kandidate koji imaju najmanje završeno četverogodišnje srednje obrazovanje društvenog ili tehničkog smjera.

Pored toga, predviđen je prijem 20 izvršilaca u činu mlađeg inspektora. Na ovaj nivo konkursa mogu se prijaviti kandidati sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, koji se vrednuje sa minimalno 180 ECTS bodova. Uslov je diploma jednog od sljedećih fakulteta: Fakultet kriminalističkih nauka, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Saobraćajni fakultet ili Fakultet političkih nauka – Odsjek sigurnost.

Konkurs je raspisan na osnovu Zakona o policijskim službenicima i Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, kao i odluke Vlade TK o davanju saglasnosti za prijem novih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravi policije.

Javni konkurs u pdf formatu možete preuzeti ovdje

Prijavne obrasce u pdf formatu možete preuzeti na slijedećim linkovima: policajac i mlađi inspektor  

Saglasnost za korištenje ličnih podataka možete preuzeti ovdje 

pročitajte i ovo

Vijesti

Hitna sjednica vijeća sigurnosti UN-a zbog napada Izraela na Katar

BiH

BiH na putu pristupanja Konvenciji Vijeća Evrope protiv trgovine ljudskim organima

BiH

Svjetska banka nastavlja podršku razvoju poljoprivrede u Federaciji BiH

Istaknuto

BiH dobija novi zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga

Istaknuto

Fudbaleri BiH poraženi u susretu sa Austrijom

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]