Jedan od najboljih tenisera svijeta u vezi sa bh. manekenkom

Ali Huremović
Najbolji teniser svijeta, Jannik Sinner, potvrdio je svoju vezu s manekenkom Lailom Hasanović nakon što je osvojio turnir u Beču. U emotivnom govoru nakon pobjede nad Alexom Zverevim rezultatom 3:6, 6:3, 7:5, Sinner se zahvalio svima koji su uz njega, a posebno onima koji ga podržavaju u svakom trenutku.

„Hvala mom timu na podršci i trudu koji ulažete svakog dana. Sa mnom nije lako i zaista cijenim sve što radite. Zahvaljujem porodici, prijateljima i mojoj djevojci na podršci i ljubavi“, rekao je Sinner nakon finala, čime je prvi put javno potvrdio romansu s danskom manekenkom bosanskog porijekla.

Laila Hasanović rođena je u Danskoj, a porijeklom je iz Srebrenice. Javnosti je postala poznata nakon veze s Mickom Schumacherom, sinom legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera. Njihova romansa završila je u proljeće ove godine, a već nekoliko mjeseci se šuškalo da je Laila u vezi sa Sinnerom.

Prvi put su zajedno viđeni tokom ovogodišnjeg Roland Garrosa, a iako su tada isticali da su samo prijatelji, sada je jasno da je riječ o ljubavnoj vezi.

S obzirom na to da Laila vodi porijeklo iz Bosne i Hercegovine, šarmantni Italijan bi uskoro mogao postati „bosanski zet“.

