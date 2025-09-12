Jednokratna pomoć od 200 KM za boračku populaciju u FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je uredbu o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Ova odluka donesena je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, a jednokratna pomoć iznosi 200 KM.

Kako je navedeno, cilj je osiguranje finansijske i materijalne podrške korisnicima boračko-invalidske zaštite, posebno zbog rasta troškova života i povećanja cijene potrošačke korpe.

Ko ostvaruje pravo
Pravo na pomoć imaju korisnici lične i porodične invalidnine, mjesečnog novčanog dodatka po osnovu priznanja ili odlikovanja, te novčane egzistencijalne naknade prema federalnim propisima. Uslov je da su naknade za mjesec august ove godine bile isplaćene.

Lica koja ostvaruju više prava, jednokratnu pomoć mogu primiti samo po jednom osnovu. U slučaju kada se pravo dijeli među sukorisnicima, iznos pomoći raspoređuje se na jednake dijelove.

Finansijski okvir
Za isplatu jednokratne pomoći za više od 99.000 korisnika potrebno je osigurati više od 19 miliona KM. Sredstva će biti isplaćena iz Budžeta Federacije BiH, na razdjelu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Uredba stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

