Poliranje farova često može vratiti prozirnost požutjelim i zamagljenim svjetlima na automobilu, ali takav zahvat nije uvijek dovoljan. Kod određenih oštećenja problem se ne nalazi samo na vanjskoj površini, zbog čega je potrebno razmotriti popravku ili potpunu zamjenu fara.

Farovi na većini automobila proizvedenih posljednjih decenija imaju prednju površinu izrađenu od polikarbonata. Riječ je o laganom i otpornom materijalu koji proizvođačima omogućava različite oblike svjetlosnih sklopova, ali dugotrajno izlaganje sunčevoj svjetlosti može ostaviti vidljive posljedice.

Polikarbonat zbog toga ima zaštitni sloj koji s godinama slabi pod uticajem UV zračenja, promjena temperature, soli s ceste, pijeska, sredstava za čišćenje i sitnih udaraca kamenčića. Far tada gubi sjaj, poprima žutu boju ili postaje mliječno zamućen.

Kada poliranje farova može riješiti problem?

Kod automobila starih deset ili više godina česta je pojava ravnomjerno požutjelih ili blago zamagljenih farova. Ako kućište nije napuklo, u faru nema vlage, nosači su očuvani, a reflektor i ostali unutrašnji dijelovi pravilno funkcionišu, zamjena kompletnog fara najčešće nije potrebna.

Kvalitetna restauracija u takvim slučajevima može znatno poboljšati stanje. Međutim, poliranje farova ne podrazumijeva samo nekoliko minuta rada pastom, nego uklanjanje dotrajalog površinskog sloja kroz faze brušenja, zaglađivanja i završnog poliranja.

Nakon toga posebno je bitno obnoviti UV zaštitu. Ako se polikarbonat samo ispolira, a površina ostane nezaštićena, rezultat može biti kratkotrajan i far ponovo može požutjeti nakon nekoliko mjeseci ili dužeg izlaganja suncu.

Duboke pukotine znak su ozbiljnijeg oštećenja

Poliranje ima svoje granice, posebno kada su na površini vidljive dublje pukotine. Sitnija površinska oštećenja moguće je ublažiti brušenjem, ali mreža brojnih pukotina koja podsjeća na paučinu može značiti da je polikarbonat ozbiljnije oštećen.

U tim situacijama restauracija često ne može vratiti far u odgovarajuće stanje. Još veći problem nastaje kada je oštećen reflektirajući sloj unutar samog fara.

Ako je reflektor potamnio, pomjeren ili je zbog starosti i visokih temperatura izgubio sposobnost pravilnog odbijanja svjetlosti, uređivanje vanjske površine neće poboljšati osvjetljenje ceste. Far tada može izgledati gotovo kao nov, a njegova funkcija i dalje biti znatno oslabljena.

Vlaga u faru ne treba se ignorisati

Povremena manja kondenzacija nakon velikih temperaturnih promjena ne mora odmah ukazivati na kvar. Drugačije je kada se u unutrašnjosti redovno pojavljuju kapljice vode ili se vlaga zadržava duže vrijeme.

Takvo stanje može ukazivati na problem sa zaptivanjem, kućištem ili ventilacijom fara. U tom slučaju poliranje vanjske strane neće ukloniti stvarni uzrok problema.

Kod halogenih svjetala s godinama može stradati reflektor, dok projektorski farovi mogu imati oštećene optičke elemente. Kod ksenonskih i LED sistema potrebno je provjeriti i izvore svjetlosti, elektroniku te ostale komponente.

Najvažniji pokazatelj stanja fara zato nije samo njegov izgled, nego količina svjetlosti koju daje i pravilan oblik svjetlosnog snopa. Ako je problem ograničen na požutjelu ili zamagljenu vanjsku površinu, kvalitetna restauracija najčešće može pomoći. Duboke pukotine, trajna vlaga, oštećen reflektor ili kvar optičkih i elektronskih dijelova ukazuju da treba razmotriti popravku ili zamjenu cijelog sklopa.