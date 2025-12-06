Kako odčepiti odvod bez majstora: Jednostavni trikovi koji stvarno djeluju

Začepljeni odvodi jedan su od najčešćih kućanskih problema i, po pravilu, dese se onda kada najmanje odgovara. U kuhinji se nakupljaju ostaci hrane, dok se u kupaonici skupljaju dlake i sapunica, što dovodi do sporog otjecanja vode i pojave neugodnih mirisa. Ipak, postoje jednostavni načini da se protok vrati bez skupih popravki i bez korištenja agresivnih hemikalija, piše Daily Express

Rješavanje začepljenog odvoda često je jednostavnije nego što se čini, a pozivanje vodoinstalatera u mnogim slučajevima nije odmah potrebno. Stručnjak iz My Plumbera naveo je nekoliko učinkovitih metoda koje mogu otkloniti i tvrdokorne blokade, bez posebnih alata i velikih troškova. Kako kaže, začepljen odvod u kuhinji ili kupaonici nikome nije prijatan prizor, a prvi znakovi problema obično su neugodan miris, klokotanje ili usporeno povlačenje vode. Upravo tada je najbolje reagirati.

Umjesto klasične kombinacije sirćeta i sode bikarbone, profesionalci izdvajaju kristale sode kao izuzetno djelotvorno rješenje. Njihova sposobnost razgradnje masnoća i nečistoća čini ih idealnim izborom za odvode koji su zapušeni masnoćom ili starim naslagama. Preporučeni postupak je jednostavan, a rezultati se vide brzo. Najprije odvod treba isprati kipućom vodom, zatim usuti jednu šolju kristala sode i dodati još jednu šolju vruće vode. Nakon pet minuta djelovanja, savjetuje se uliti čitav čajnik vrele vode kako bi se sve temeljito ispralo.

Kao alternativu, stručnjak navodi i prašak za veš, koji može biti iznenađujuće efikasan. Dvije kašike biološkog deterdženta sipaju se direktno u odvod, nakon čega se sve ispira vrućom vodom. Ako je začepljenje ozbiljnije, postupak se može ponoviti nekoliko puta.

Za začepljenja koja su dublja i tvrdokornija, savjetuje se korištenje odvodne zmije, koju vodoinstalateri često opisuju kao svoje najpouzdanije sredstvo. Ona dopire do dijelova cijevi koje kućna sredstva ne mogu zahvatiti. Ako nemate ovakav alat, poslužit će i jednostavna improvizacija, poput ispravljene žičane vješalice ili tanke mrežaste žice, koja može izvući dlake i nečistoće koje se zadrže u cijevi.

