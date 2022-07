Kakvo interesovanje vlada za vrtiće u Tuzli i da li će biti povećane cijene vrtića u Tuzli?

U junu ove godine raspisan je i završen konkurs za upis djece u Javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete Tuzla“, a u 11 vrtića koliko broji ova ustanova u 43 ustanove naredne pedagoške godine boravit će oko 1150 mališana.

“Otprilike naši kapaciteti su takvi kakvi jesu i raspolažemo sa brojem mjesta koliko imamo, a to je za 43 odgojne grupe i otprilike imamo mjesta za 1150 djece. Taj broj može varirati zavisno od uzrasta i različite grupe, ali mi smo te kapacitete popunili“, kazala je Sanja Karić, direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovaje „Naše dijete „ Tuzla.



Cijene u našoj zemlji vrtoglavo rastu, nadležni ne poduzimaju ništa kako bi olakšali stanovništvu. Od goriva, naftnih derivata, pa odluke o poskupljenju plina, do prehrambenih proizvoda i taksi usluga i tako dalje. Iako su brojni vrtići u Bosni i Hercegovini ali i u TK odlučili da prate trendove poskupljenja, vrtići i predškolske ustanove u Tuzli, kako ističu, ipak neće podići svoje cijene.

„Što se tiče trenutne situacje, to neće biti korak na koji ćemo se odlučiti i evo u ovoj skoriijoj budućnosti neće doći do poskupljenja cijena naših usluga i ostajemo na onim cijenama koje su bile do sada“, dodaje Karić.



Dakle cijena kako su naveli će ostati ista, a to je 160 KM za cjelodnevni boravak i 125 KM za poludnevni boravak. Kako bi bilo omogućeno da cijene usluga vrtića i obdaništa ostanu iste, Rebalansom Budžeta Grada Tuzla izdvojeno je dodatnih 200 hiljada KM.

Iako se cijene usluga vrtića i obdaništa u skorijem periodu neće mjenjati, iz Uprave JU za predškolski odgoj i obrazovanje ističu da se nadaju da do toga neće doći u nekoj daljoj budućnosti, a ako do toga dođe roditelji će biti na vrijeme obaviješteni. Ono što posebno ističu jeste da je interesovanje za njihove usluge u posljednjih nekoliko godina poraslo, ali zbog prostornih kapaciteta i usluga produženog boravka za školarce, nisu mogli primiti sve koji su aplicirali. Fokus je bio na djeci koja zahtjevaju cjelodnevni boravak.

„Tako da smo nastojali da svu jasličku i vrtičku djecu primimo i da im nađemo mjesto u okviru naših 11 vrtića i tu smo morali odbiti školarce. Mi bismo voljeli i željeli da otvorimo svoja vrata i da primimo svu djecu koja su podnijela zahtjev ali objektivan kriterij svega toga jesu prostorni kapaciteti.“, rekla je Sanja Karić, direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovaje „Naše dijete „ Tuzla.



Nova pedagoška 2022/23 godine počinje u septembru.