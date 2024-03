Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Danas oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom.

U područjima iznad 900 m očekuje se sunježica ili snijeg. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini od 12 do 18 °C.

U ponedjeljak 25.03.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 °C.

U utorak 26.03.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili tokom noći lokalno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 14, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C.