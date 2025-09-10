Kantonalni sud u Tuzli ukinuo pritvor Ahmedu Kastratiju

Kantonalni sud u Tuzli ukinuo je pritvor kick bokseru Ahmedu Kastratiju, osumnjičenom za ubistvo Saše Vilušića u junu ove godine, saznaje Istraga.ba. Sutkinja Merima Gutić potpisala je odluku u kojoj se navodi da nema dokaza da je Kastrati odgovoran za ubistvo.

Nakon što je jutros pušten iz pritvora u KPZ Orašje, Tužilaštvo Tuzlanskog kantona izdalo je nalog za njegovo ponovno hapšenje i najavilo da će tražiti jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo tereti Kastratija da je 21. juna, oko 1:30 sati, u jednom ugostiteljskom objektu u centru Tuzle, udarcem šakom u glavu srušio Sašu Vilušića, koji je 20 dana kasnije preminuo od zadobijenih povreda.

Prema informacijama Istrage, sukobu je prethodila tuča između Vilušića i Amara Orića, sina ratnog komandanta iz Srebrenice Nasera Orića. Kastrati se, prema snimku u posjedu portala, umiješao kako bi zaštitio Orića i tom prilikom udario Vilušića, nakon čega je on pao i udario glavom o pod.

Tužilaštvo je slučaj kvalifikovalo kao ubistvo, ali je sudsko vijeće Kantonalnog suda u više navrata pokušalo promijeniti kvalifikaciju u tešku tjelesnu povredu sa smrtnom posljedicom. Svaki put Vrhovni sud FBiH ukidao je takve odluke, no vijeće na čelu sa sutkinjom Merimom Gutić ostalo je pri blažoj kvalifikaciji.

U utorak je Sud dostavio odluku KPZ-u Orašje i naredio puštanje Kastratija, a tek nekoliko sati kasnije o tome obavijestio Tužilaštvo. Tužioci su odmah reagovali i naložili ponovno hapšenje, uz najavu da će tražiti pritvor u trajanju od mjesec dana.