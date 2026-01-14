Kasarna „Dubrave“ domaćin centralne manifestacije povodom 34. godišnjice Armije RBiH

Centralna manifestacija obilježavanja 34. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će održana 15. aprila 2026. godine u Kasarni i na aerodromu „Dubrave“ u Živinicama.

U okviru priprema razmatrane su organizacijske, sigurnosne i logističke aktivnosti, s ciljem da obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji BiH bude realizirano dostojanstveno i na najvišem nivou.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona poručeno je da će pružiti punu podršku planiranim aktivnostima, uz naglasak da izbor lokacije nosi posebnu simboliku i obavezu. Dodatni značaj daje i tranzicija aerodroma „Dubrave“ iz vojnog u civilni, koji se danas ističe kao jedan od perspektivnijih projekata u BiH, kao i historijska uloga II korpusa Armije RBiH, koji je branio najveću slobodnu teritoriju u zemlji.

Organizatori očekuju da će manifestacija u Živinicama okupiti predstavnike vojnih i civilnih struktura, uz zajedničko djelovanje institucija na svim nivoima tokom završnih priprema.