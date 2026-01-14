Kasarna „Dubrave“ domaćin centralne manifestacije povodom 34. godišnjice Armije RBiH

Adin Jusufović

Centralna manifestacija obilježavanja 34. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će održana 15. aprila 2026. godine u Kasarni i na aerodromu „Dubrave“ u Živinicama.

U okviru priprema razmatrane su organizacijske, sigurnosne i logističke aktivnosti, s ciljem da obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji BiH bude realizirano dostojanstveno i na najvišem nivou.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona poručeno je da će pružiti punu podršku planiranim aktivnostima, uz naglasak da izbor lokacije nosi posebnu simboliku i obavezu. Dodatni značaj daje i tranzicija aerodroma „Dubrave“ iz vojnog u civilni, koji se danas ističe kao jedan od perspektivnijih projekata u BiH, kao i historijska uloga II korpusa Armije RBiH, koji je branio najveću slobodnu teritoriju u zemlji.

Organizatori očekuju da će manifestacija u Živinicama okupiti predstavnike vojnih i civilnih struktura, uz zajedničko djelovanje institucija na svim nivoima tokom završnih priprema.

pročitajte i ovo

Vijesti

Obilježena 33. godišnjica formiranja 1. korpusa Armije RBiH u Sarajevu

BiH

Na današnji dan osnovan je Prvi korpus Armije Republike BiH, znate...

Vijesti

Donosimo osam dobrih vijesti sedmice

Vijesti

Preminula Vahida Bešlagić, ratna heroina i pripadnica Armije RBiH

BiH

Otkriven spomenik komandantu Enveru Šehoviću i njegovim savorcima: Simbol časti, otpora...

Istaknuto

Prije 33 godine osnovana prva brigada Armije R BiH

BiH

Muslimani sutra obilježavaju mubarek noć

Istaknuto

Vlada FBiH pokrenula ključnu reformu finansijskog sistema

Vijesti

Kuglanje se vraća u Mejdan na velika vrata

BiH

Donacija i za tuzlansku kuhinju: „Merhamet“ Švedske osigurao 120.000 KM za narodne kuhinje u BiH

Tuzla i TK

Elektrotehnička škola Tuzla domaćin seminara o energetskoj efikasnosti i fotonaponskim sistemima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]