KBS Tuzla: Mladi karatista osvojio medalju na Mediteranskom prvenstvu

RTV SLON

U španskoj Guadalajari od 12. do 14. septembra održava se Mediteranski šampionat za kadete, juniore i mlađe seniore U21 u karateu, na kojem je Hamza Hamzić iz KBS Tuzla ostvario sjajan uspjeh.

U kategoriji kadeta do 70 kilograma Hamza je savladao reprezentativce Portugala (5:1), Grčke (8:0) i Španije (3:2), a u finalu je pružio snažan otpor, ali je poražen od grčkog karatiste rezultatom 4:2.

Ovim rezultatom Hamzić je još jednom potvrdio svoj talenat, borbenost i energiju, a posebno priznanje zaslužuju i njegovi treneri, roditelji i selektor koji mu pružaju podršku na svakom koraku.

Hamza će u nedjelju nastupiti i kao član reprezentacije Bosne i Hercegovine u ekipnoj konkurenciji kadeta.

