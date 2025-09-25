Više od 1.500 učesnika na „Kiss The Future AI Summit 2025“ u Sarajevu

Konferencija „Kiss The Future AI Summit 2025“ svečano je otvorena u Sarajevu i već prvog dana okupila više od 1.500 učesnika, 40 međunarodnih eksperata i bogat program na pet specijalizovanih pozornica.

Riječ je o jednom od najvećih tehnoloških događaja u Bosni i Hercegovini, koji donosi praktične odgovore na ključno pitanje za sve kompanije: Kako umjetna inteligencija može unaprijediti poslovanje već sutra?

Tehnologija u službi biznisa i društva

Izvršni direktor kompanije Bloomteq i suosnivač Blum instituta Nermin Hadžić istakao je da ovogodišnji AI Summit predstavlja pravi festival tehnologije. „Teme koje obrađujemo su ključne za poduzetnike i državne institucije, jer govorimo o strategijama koje već sada moraju biti na mjestu ako želimo pratiti svjetske trendove i imati konkurentnu državu“, kazao je Hadžić.

Direktor strategije Bloomteq i suosnivač Blum instituta Edin Mehić naglasio je da umjetna inteligencija nije prijetnja već prilika. „Vjerujemo da će se zahvaljujući umjetnoj inteligenciji otvoriti još više radnih mjesta. Mi smo u našoj kompaniji ohrabrili inženjere da je koriste maksimalno, i rezultati su vidljivi“, rekao je Mehić, dodajući da je cilj konferencije razbiti mitove i pokazati praktične primjene AI tehnologija.

Podrška velikih kompanija

Konferenciju su podržali i partneri iz bankarskog i telekom sektora. Direktorica marketinga UniCredit Bank, Selma Riđanović-Kenović, poručila je da Bosna i Hercegovina ima kapacitet i talenat da postane centar znanja. „Budućnost pripada onima koji ulažu u ljude, znanje i inovativnost“, naglasila je ona.

Direktorica promocije i komunikacije BH Telecoma, Nađa Lutvikadić-Fočo, navela je da je BH Telecom prirodni partner ovog događaja jer već godinama razvija digitalizaciju i vlastite AI alate. „Naša vizija je da budemo vodeći digitalni integrator bh. društva. Unutrašnju digitalizaciju provodimo kroz razvoj chatbot rješenja, ali i kreiranjem informacionih sistema koji donose prihod kompaniji“, istakla je Lutvikadić-Fočo.

Regionalna i međunarodna dimenzija

Organizatori su podsjetili da je IT scena u BiH dinamična i sve više orijentisana na izvoz, dok domaće kompanije često teško prate cijene svjetskih rješenja. Najavljen je i projekat GIZ-a koji će omogućiti da tehnologije i znanja budu dostupniji domaćim privrednicima. „Umjetna inteligencija danas je i do 99 posto jeftinija nego prije deset godina, što je ogromna prilika za domaće kompanije“, zaključio je Hadžić.

Lokacije i program

Ovogodišnji AI Summit održava se na više lokacija: glavna pozornica u Narodnom pozorištu Sarajevo, radionice i tehničke sesije u Pozorištu mladih i Kamernom teatru, te dodatni prostori za edukacije u Vanjskotrgovinskoj komori BiH i Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina.

Konferenciju organizuju Blum Institut i Bloomteq, uz pokroviteljstvo Predsjedništva BiH i podršku UniCredit Banke.