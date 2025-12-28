Klanjana dženaza prof. Hasibi Saračević: Bila je dostojna učiteljica vjere

Danas je u Tuzli klanjana dženaza prof. Hasibi Saračević, muallimi, vjeroučiteljici i koordinatorici Odjela za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog. Dženazu je predvodio njen sin Ahmed Saračević, a u ime zajednice porodici i učenicama se obratio muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Muftija je istakao doprinos i neumorni rad prof. Hasibe, naglašavajući da je njena druga porodica bila mnoštvo generacija učenika i učenica koje je desetljećima okupljala i podučavala.

“To su njeni učenici i učenice, mnoštvo generacija koje je desetljećima, od 1993. i 1994. godine, okupljala i podučavala. I u mektebu koji je uz podršku MIZ Puračić pokrenula u Bagremiku i u školi na časovima islamske vjeronauke. Danas se to svjedoči u Turskom Lukavcu koji je preplavljen tugom. Prof. Hasiba je bila dostojna učiteljica vjere. Više od deset godina vodila je Odjel za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog. Imala je mnogo ideja i inicijativa. Posebno je voljela podučavati Kur'ani-kerimu, onome što je najvažnije. Zahvaljujemo se našoj čestitoj, vrijednoj i neumornoj sestri. Molim Allaha, dželle šanuhu, da joj primi njezino djelo,” kazao je muftija Fazlović.

Prigodna obraćanja imali su i glavni imam MIZ Puračić Zijad-ef. Vehabović i džematski imam Edin-ef. Alić.

Prof. Hasiba (Hrnjić) Saračević rođena je 1969. godine u Glodima, općina Zvornik. Osnovno obrazovanje završila je u Donjoj Kamenici, medresu u Sarajevu, a potom Islamski pedagoški fakultet u Zenici. Tokom rata 1992. godine bila je prisiljena napustiti rodni kraj i utočište pronaći u Lukavcu, gdje je učestvovala u radu civilne zaštite i pomagala porodicama stradalih. Od 1993. godine radila je kao nastavnica islamske vjeronauke, a 1994. godine, uz podršku MIZ Puračić, pokrenula je mekteb za cjeloživotno učenje u Bagremiku.

Saračević je bila koordinatorica Odjela za brak i porodicu Muftijstva tuzlanskog od njegovog pokretanja prije deset godina i članica brojnih edukativnih, humanitarnih i kulturnih inicijativa, uključujući performans „8372“ u Lukavcu. Autorica je knjiga Kapi rose, Gluho doba, Vrata spasa i Miloduh, dugogodišnja učesnica Marša mira, a za svoj rad nagrađena je brojnim priznanjima. Majka je dvoje djece, sina Ahmeda i kćerke Amine.

Prof. Hasiba Saračević je u petak, 26. decembra 2025. godine preselila na ahiret.