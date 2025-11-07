Komisija za ljudska prava i slobode GV Tuzla traži od države da preuzme istragu zlostavljanja djevojčica

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici jednoglasno usvojila Zahtjev za uključivanje državnih institucija – SIPA, Tužilaštva BiH i Suda BiH – u istragu slučaja trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja maloljetnih djevojčica na području Tuzlanskog kantona.

Komisija smatra da je riječ o jednom od najtežih zločina protiv djece i ljudskog dostojanstva u Bosni i Hercegovini, koji zahtijeva djelovanje institucija na državnom nivou zbog obima i složenosti slučaja, kao i činjenice da su među osumnjičenima i pojedini službenici policije Tuzlanskog kantona.

Postoje ozbiljne sumnje da ovaj slučaj prevazilazi okvire kantonalnih institucija, kako po prirodi izvršenih krivičnih djela, tako i po potrebi da se osigura potpuna nezavisnost istrage i zaštita žrtava.

Zbog toga Komisija traži da državne institucije preuzmu slučaj, kako bi se isključila svaka mogućnost lokalnih uticaja i osigurala puna istina o svim odgovornima.

Komisija zahtijeva:

– da Tužilaštvo BiH preuzme predmet i vodi istragu u saradnji sa SIPA-om,

– da SIPA provjeri sve okolnosti i postupi prema najvišim standardima zaštite žrtava,

– da Sud BiH obezbijedi da se svi odgovorni procesuiraju bez izuzetka,

– te da se djevojčicama i njihovim porodicama pruži zaštita i stručna podrška.

Komisija za ljudska prava i slobode podsjeća da je dužnost države da zaštiti sve, a posebno svako dijete, a ne da se doozvoli bilo kakva manipulacija u cilju zaštite onih koji su ih povrijedili.

Bosna i Hercegovina mora pokazati da ima institucije koje su jače od onih koji su zlostavljali i onih koji su šutjeli.

U cilju transparentnosti, Komisija je o ovom zahtjevu obavijestila: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH, Delegaciju Evropske unije u BiH, Ured visokog predstavnika (OHR), Misiju OSCE-a u BiH i Ombudsmene za ljudska prava BiH.