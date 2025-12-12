Zahtjev za hitno povećanje plata zaposlenih u pravosuđu TK

Selma Jatić
Zahtjev za hitno povećanje plata zaposlenih u pravosuđu TK

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla ponovo je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog niskih plata i nepovoljnih radnih uslova zaposlenih u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona, te upućuje urgenciju Vladi TK i Ministarstvu pravosuđa i uprave TK.

U saopštenju navode da zaposleni u pravosuđu, državni službenici i namještenici godinama rade u opterećenim i nezadovoljavajućim uslovima, uz plate koje nisu u skladu s obimom posla, odgovornošću i značajem njihovog rada za funkcionisanje pravosudnog sistema.

Komisija predlaže hitno usklađivanje plata s opsegom i odgovornošću rada, kako bi bile adekvatne njihovim zadacima i doprinosu pravosudnom sistemu. Traži se i poboljšanje radnih uslova, povećanje broja zaposlenih radi rasterećenja sudskih saradnika i postojećeg osoblja, te ulaganje u modernizaciju opreme i digitalizaciju procesa.

U saopštenju se naglašava da efikasan i pravedan pravosudni sistem zavisi od stručno motivisanih radnika, te da odgađanje rješavanja ovih pitanja direktno utiče na kvalitet pružanja pravde i povjerenje građana u institucije.

Komisija podsjeća da je i ranije, u dva navrata od nadležnih institucija tražila konkretne mjere za povećanje plata i poboljšanje uslova rada zaposlenih u pravosuđu. Izražavaju nadu da će Vlada TK i resorno ministarstvo ovaj put hitno i ozbiljno pristupiti rješavanju problema državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona.

