Zašto su zaposlenici pravosuđa TK stupili u štrajk

Zaposlenici sudskih i tužilačkih institucija Tuzlanskog kantona stupili su u štrajk zbog nezadovoljstva materijalnim statusom, preopterećenosti poslom i, kako navode, potpunog izostanka dijaloga sa Vladom TK. Štrajk organizuje Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa TK, koji je u godinu dana okupio 220 članova iz šest pravosudnih institucija, a osnovan je s ciljem da radnike u pravosuđu zastupa na način koji odgovara specifičnostima njihovog posla.

Sindikat je formiran u aprilu 2024. godine, a registrovan nekoliko mjeseci kasnije. Rukovodstva svih pravosudnih institucija – općinskih sudova u Tuzli, Srebreniku, Lukavcu i Banovićima, Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva – potvrdila su njegovu reprezentativnost, a odluke su objavljene u Službenim novinama TK. Ipak, članovi sindikata tvrde da Vlada TK i resorno ministarstvo i dalje odbijaju započeti pregovore s njima, dok razgovore vode sa sindikatom koji, prema njihovim tvrdnjama, nema članove u pravosuđu Tuzlanskog kantona.

Niske plate i povećan obim posla glavni problemi

Plate zaposlenika u pravosuđu, uprkos povećanjima, ostale su neadekvatne u odnosu na odgovornost i složenost poslova koje obavljaju. Prosječna primanja od 1.500 do 1.600 KM ne pokrivaju ni polovinu prosječne potrošačke korpe, a radnici navode da ranija povećanja od pet posto iznose tek nekoliko desetina maraka. Istovremeno, pravosudne institucije suočavaju se s velikim brojem upražnjenih radnih mjesta, pa postojeći zaposlenici preuzimaju obaveze dva ili tri kolege.

U pravosuđu se već uvodi i tzv. švedski model organizacije rada, kojim se administrativnom osoblju dodaju dodatne obaveze bez povećanja plata. Riječ je o poslovima koji uključuju rad na predmetima vezanim za drogu, oružje i novac, uz obavezu stalnih sigurnosnih provjera, preciznosti i poštivanja zakonskih rokova. Radnici navode da su izloženi stalnom stresu, dežurstvima i visokim profesionalnim zahtjevima, a da se njihov položaj u javnom sektoru i dalje izjednačava s poslovima potpuno drugačije složenosti.

Zahtjevi sindikata: povećanje plata od 5 do 10 posto

Zbog niskih plata i velikog pritiska, kvalifikovani radnici odlaze u druge institucije i privatni sektor, što dodatno usporava rad pravosuđa. Sindikat zato traži povećanje plata od pet do deset posto za specifična radna mjesta koja nose najveću odgovornost, što bi, prema procjenama, budžet TK koštalo oko 150 hiljada KM mjesečno.

Štrajk se provodi tako da se građanima omogući realizacija hitnih sudskih postupaka, ali ostaje na snazi dok se ne otvori socijalni dijalog. Sindikat tvrdi da resorno ministarstvo pogrešno tumači njihovu reprezentativnost i pravo na štrajk, a pozivaju se i na mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, koje jasno navodi da svaki sindikat ima pravo na štrajk bez obzira na status reprezentativnosti.