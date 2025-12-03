Komisija GV Tuzla traži hitno povećanje plata i bolje uvjete rada u pravosuđu

Arnela Šiljković - Bojić

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla oglasila se povodom sve težih uslova u kojima rade administrativni radnici i drugo osoblje pravosudnih institucija u Tuzlanskom kantonu. U saopćenju se upozorava na nedopustivo niske plate i preopterećenost radnika, uz apel Vladi TK i resornom ministarstvu da hitno reagiraju.

Saopćenje prenosimo bez uredničkih izmjena:

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, uzimajući u obzir informacije o uslovima rada administrativnih radnika, osoblja pisarnice i drugih uposlenika u pravosudnim institucijama, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog nedopustivo niskih plata i nepovoljnih radnih uvjeta kojima su izloženi zaposlenici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona.

Komisija traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva pravosuđa i uprave TK da poduzmu konkretne korake kako bi se unaprijedili radni uslovi i povećale plate zaposlenika pravosudnih institucija, te s tim u vezi predlaže sljedeće:

  1. Usklađivanje plata s opsegom i odgovornošću rada:
    Plate zaposlenika u pravosudnim institucijama moraju biti povećane kako bi bile u skladu s njihovim radnim zadacima i doprinosom pravosudnom sistemu.
  2. Osiguranje boljih radnih uvjeta:
    Predložiti mjere za poboljšanje uvjeta rada, uključujući:
  • Veći broj zaposlenih kako bi se rasteretili sudski saradnici i postojeće osoblje.
  • Ulaganje u modernizaciju tehničke opreme i digitalizaciju.

Efikasan i pravedan pravosudni sistem zavisi od adekvatno plaćenih i motivisanih radnika na svim nivoima. Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla zahtijeva od Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva pravosuđa i uprave TK da odmah preduzmu mjere za povećanje plata i poboljšanje uvjeta rada svih uposlenika u pravosuđu. Ova pitanja ne trpe odgađanje, jer su direktno povezana s kvalitetom pravde i povjerenjem građana u pravosudni sistem.

Komisija za ljudska prava i slobode podsjeća da je i ranije, svojim aktom broj: 01/04-A-19666-2024 od 24.12.2024. godine od nadležnih institucija tražila poduzimanje konkretnih mjera na poboljšanju plata i uslova rada za sve uposlenike pravosudnih institucija.

 

