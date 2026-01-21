RAOK Tuzla: Zabrinjava izostanak dijaloga o štrajku u pravosuđu u TK

Regionalna advokatska, odnosno odvjetnička komora Tuzla saopćila je da je zabrinuta zbog štrajka državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu, koji traje od 1. decembra 2025. godine, te zbog činjenice da, kako navode, do sada nije započet dijalog Vlade Tuzlanskog kantona sa sindikalnim predstavnicima. U saopćenju Komora upozorava da posljedice zastoja u radu pravosudnih institucija trpe građani i privredni subjekti, te poziva Vladu TK, nadležna ministarstva i sindikalne organizacije na hitno otvaranje razgovora kako bi se pronašlo rješenje i okončao štrajk.

“Obzirom da je od 01.12.2025. godine u toku štrajk državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona, Regionalna advokatska/odvjetnička komora Tuzla izražava zabrinutost zbog činjenice da do sada nije započet proces dijaloga od strane Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu.

Unaprijeđenje radno pravnog statusa svih uposlenika u pravosuđu mora biti u interesu svih, i to primarno građana ali i poslodavaca.

Iz dosadašnjem toka štrajka je nesumnjivo proisteklo da građani trpe posljedice ne rješavanja elementarnih egzistencijalnih pitanja i prava državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu. Takvo stanje se negativno odražava i na pravne subjekte koji svoje brojna prava i pravdu traže pred nadležnim sudovima, a svima je jasno da sudovi ne mogu efikasno raditi bez državnih službenika i namještenika.

Advokatura kao neovisna i samostalna djelatnost je usko stručno povezana sa pravosudnim sistemom, pa time i sa administrativno tehničkim osobljem čije odsustvo ima direktan uticaj na svakodnevne efekte rada i ostvarivanja prava građana pred sudovima.

Regionalna advokatska/odvjetnička komora Tuzla poziva Vladu Tuzlanskog kantona, nadležna ministarstva i sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama na hitno otvaranje razgovora/pregovora koji će dovesti do zajedničkog rješenja i okončanje štrajka, te unapređenja radno-pravnog statusa uposlenika.

Svako dalje ignorisanje trenutne situacije će produbiti ionako sporo rješavanje predmeta pred nadležnim sudovima, te će direktno izazvati brojne druge posljedice koje će u konačnici snositi građani Tuzlanskog kantona” – saopćeno je iz Regionalne advokatske/odvjetničke komore Tuzla.