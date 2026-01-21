RAOK Tuzla: Zabrinjava izostanak dijaloga o štrajku u pravosuđu u TK

“Obzirom da je od 01.12.2025. godine u toku štrajk državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona, Regionalna advokatska/odvjetnička komora Tuzla izražava zabrinutost zbog činjenice da do sada nije započet proces dijaloga od strane Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu.
Unaprijeđenje radno pravnog statusa svih uposlenika u pravosuđu mora biti u interesu svih, i to primarno građana ali i poslodavaca.
Iz dosadašnjem toka štrajka je nesumnjivo proisteklo da građani trpe posljedice ne rješavanja elementarnih egzistencijalnih pitanja i prava državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu. Takvo stanje se negativno odražava i na pravne subjekte koji svoje brojna prava i pravdu traže pred nadležnim sudovima, a svima je jasno da sudovi ne mogu efikasno raditi bez državnih službenika i namještenika.
Advokatura kao neovisna i samostalna djelatnost je usko stručno povezana sa pravosudnim sistemom, pa time i sa administrativno tehničkim osobljem čije odsustvo ima direktan uticaj na svakodnevne efekte rada i ostvarivanja prava građana pred sudovima.
Regionalna advokatska/odvjetnička komora Tuzla poziva Vladu Tuzlanskog kantona, nadležna ministarstva i sindikalne organizacije državnih službenika i namještenika u pravosudnim institucijama na hitno otvaranje razgovora/pregovora koji će dovesti do zajedničkog rješenja i okončanje štrajka, te unapređenja radno-pravnog statusa uposlenika.
Svako dalje ignorisanje trenutne situacije će produbiti ionako sporo rješavanje predmeta pred nadležnim sudovima, te će direktno izazvati brojne druge posljedice koje će u konačnici snositi građani Tuzlanskog kantona” – saopćeno je iz Regionalne advokatske/odvjetničke komore Tuzla.