“Kontroverzni” arbitar sudi meč BiH – Austrija: Evo po čemu je poznat

UEFA je odredila službena lica za utakmicu petog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Austrije.

Glavni sudija na ovom meču bit će Španac Jesus Gil Manzano, dok će mu asistirati Diego Barbero i Angel Nevado, a četvrti arbitar je Guillermo Cuadra Fernandez. U VAR sobi biće Carlos del Cerro Grande i Valentin Gomez.

Gil Manzano je na FIFA listi sudija od 2014. godine i u domovini važi za jednog od najcjenjenijih arbitara. Tokom karijere vodio je više od 250 utakmica u španskoj LaLigi, 66 susreta u evropskim klupskim takmičenjima, kao i 31 duel reprezentacija. Poznat je po strogom kriteriju, s prosjekom od 5,15 žutih kartona po meču.

Posebno je ostao upamćen po nekoliko velikih derbija u Španiji. Sudio je El Clasico u oktobru 2021. godine kada je isključio Ronalda Koemana, tadašnjeg trenera Barcelone, zbog prigovora na suđenje. Još ranije, 2017. godine, pokazao je crveni karton Cristianu Ronaldu u španskom Superkupu, što je izazvalo ogorčenje navijača Real Madrida i samog igrača.

U više navrata našao se u centru pažnje i zbog spornih penala ili strogo podijeljenih kartona u duelima Reala i Atletica, ali i na međunarodnoj sceni. Njegovo ime redovno se spominje u španskim i evropskim medijima nakon ovakvih utakmica, jer je poznat po autoritetu na terenu, ali i po tome da njegove odluke često mijenjaju tok meča.

Podsjećamo, duel BiH i Austrije igra se u utorak od 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici. Reprezentacija BiH jučer je doputovala u Sarajevo nakon trijumfa nad San Marinom, a večeras ih očekuje trening na Koševu i zvanična press konferencija.