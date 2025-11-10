KRG Tuzla briljirao na turniru GRACIA CUP Zlatibor 2025

Klub ritmičke gimnastike Tuzla ostvario je izvanredan uspjeh na prestižnom Internacionalnom turniru GRACIA CUP Zlatibor 2025, gdje se okupilo više od 300 gimnastičarki iz cijele regije. Tuzlanski klub predstavljalo je čak 40 talentovanih djevojčica, koje su još jednom potvrdile da predan rad i ljubav prema sportu donose vrhunske rezultate.

Najmlađe članice KRG Tuzla u grupnim koreografijama kategorija 2018., 2019. i 2020. godište zasjale su na pobjedničkom postolju i okitile se zlatnim medaljama.

U individualnim nastupima najmlađih takmičarki (2019. godište) posebno su se istakle Dalia Sačević i Amna Požegić, koje su osvojile zlatne medalje i pehare.

U kategoriji B light 2018/2017, tuzlanske gimnastičarke dominirale su postoljem:

Lamija Husejnović, Naida Požegić i Ajla Zonić osvojile su prva mjesta i pehare, dok su Uma Mustafić i Asja Salkanović također zauzele prvo mjesto. Nia Dropić osvojila je srebro, a Una Tanović bronzu.

U kategoriji B light 2016/2015/2014, zlatne medalje i pehare osvojile su Amna Turčinović i Ema Uvalić, dok su se srebrima i bronzama okitile Rijalda Krekić, Alejna Đug, Dalila Šehić, Sara Ivana Repić i Una Mešković. Zlato su ponijele i Dania Altumbabaić, Dorotea Žepić i Sara Brkić.

Izuzetne rezultate ostvarile su i starije takmičarke u kategoriji B light 2011/2012/2013, gdje su sve učesnice KRG Tuzla osvojile prva mjesta i pehare: Lamija Šehić (čunjevi), Asja Salkanović (lopta), Berfin Salkić (lopta) i Sumaja Avdić (čunjevi).

Ukupno, gimnastičarke KRG Tuzla osvojile su 35 medalja i 10 pehara, čime su na najbolji način predstavile svoj klub, grad i Bosnu i Hercegovinu.

Iz KRG Tuzla poručuju da su izuzetno ponosni na sve takmičarke i njihove trenere, ističući da su ovi rezultati potvrda kontinuiranog rada, discipline i zajedništva koje krase klub.

KRG Tuzla nastavlja širiti pozitivne sportske vrijednosti i promovisati ritmičku gimnastiku kao spoj umjetnosti, snage i gracije, predstavljajući Tuzlu na međunarodnoj sceni s vrhunskim rezultatima.