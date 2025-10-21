Kuglaši Slobode poraženi u Lukavcu, Posušje i dalje na vrhu Premijer lige BiH

Tokom proteklog vikenda odigrane su utakmice 4. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kuglanju, a derbi kola u Lukavcu donio je pobjedu domaće ekipe Zrinski Ljubače-Bistarac nad tuzlanskom Slobodom rezultatom 5:3.

Iako susret nije obilovao izuzetno visokim rezultatima, publici je ponudio neizvjesnost i borbenost. Nekada gradski, a sada kantonalni derbi ponovo je potvrdio da rivalitet između ove dvije ekipe uvijek donosi neizvjesnu završnicu. Sloboda će u narednom kolu, ponovo u Lukavcu, dočekati ekipu Borca.

U ostalim susretima kola, Rudar iz Kaknja slavio je na gostovanju u Brčkom protiv ekipe Rad rezultatom 5:3. Iako je Rad u prethodnom kolu postavio ekipni rekord lige, ovoga puta nije ponovio dobru igru, što su Kakanjci iskoristili za važnu pobjedu.

Ekipa Posušja, koja se nedavno vratila s evropskog nastupa u Italiji, ubjedljivo je savladala Rudar iz Prijedora rezultatom 6:2, uz prednost od 200 čunjeva. Borac je bio bolji od Bosne 7:1, dok je Ada slavila identičnim rezultatom protiv Hercegovca.

Na tabeli nakon četiri odigrana kola, vodeće mjesto zauzima Posušje sa maksimalnih osam bodova. Sloboda se trenutno nalazi na devetom mjestu sa dva osvojena boda, koliko ima i Zrinski Ljubače-Bistarac na desetoj poziciji.