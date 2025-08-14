Lactalis BH i SOS Dječija sela u BiH: Ljetna škola iz snova

Zamislite ljetnu školu u kojoj znanje dolazi kroz avanturu, a osmijeh je najbolja ocjena. Upravo takve ljetne dane ispunjene učenjem, druženjem i nezaboravnim trenucima na Ravnoj planini provela su djeca iz SOS Dječijih sela u BiH zahvaljujući partnerstvu sa kompanijom Lactalis BH.

U sklopu zajedničkog projekta, djeca su imala priliku provesti vrijeme u prirodi, učeći i rastući kroz raznovrsne aktivnosti, od vožnje gondolom i zip-line avantura, do igre u vodi, i posjete čudesnom avantura parku. Svaki trenutak bio je pažljivo osmišljen kako bi podstakao samopouzdanje, radoznalost i timski duh.

„Već drugu godinu zaredom, zahvaljujući partnerstvu sa kompanijom Lactalis BH, gradimo okruženje u kojem se djeca osjećaju sigurno, podržano i slobodno da istražuju svoje talente. Ljetna škola na Ravnoj planini još jednom je pokazala koliko ovakva saradnja može obogatiti djetinjstvo kroz igru, učenje, prirodu i prijateljstvo. Djeca su razvijala samopouzdanje, sticala nova iskustva i gradila povjerenje u sebe i svijet oko sebe. Ovakva partnerstva nisu samo važna, ona su neophodna. Djeci bez roditeljskog staranja, najviše znače kontinuitet, stabilnost i iskrena pažnja, a upravo to donosi ova saradnja.“ izjavio je Malik Garibija, direktor SOS Dječijih sela u BiH.

Na prekrasnim stazama Ravne planine, među crnogoričnim i bjelogoričnim krošnjama, djeca su učila, istraživala i rasla. Spoj prirode, edukacije i rekreacije pružio im je priliku da razvijaju vještine i grade uspomene koje će ih pratiti cijeli život.

„Projekat sa SOS Dječijim selima u BiH ponovo realizujemo kroz cjelogodišnji angažman. Vjerujemo da je važno da kroz različite aktivnosti dajemo veći doprinos i ostvarujemo stvaran, pozitivan uticaj na živote djece i mladih. Ovo je dugoročna investicija u generacije koje dolaze. Želimo im pružiti više od trenutne podrške – želimo da znaju da nisu sami, da i mi vjerujemo u njih, da imaju snagu i sposobnosti napraviti pozitivne promjene u svom životu i zajednici,“ izjavila je Ina Škrbić, direktorica marketinga kompanije Lactalis BH.

Važan segment projekta realizovan je ranije ove godine, pri čemu je pet mladih košarkašica iz SOS Dječijih sela u BiH dobilo priliku učestvovati na sportskom kampu, gdje su, pored sportskih aktivnosti, imale i edukativne radionice sa profesionalnim sportistima. Cilj je bio da djeca dobiju dodatnu inspiraciju i podršku u svom razvoju, kako na terenu tako i van njega.

Lactalis BH i SOS Dječija sela u BiH zajednički šalju snažnu poruku da svako dijete zaslužuje sretno, sigurno i podržano djetinjstvo. Ovaj projekat, koji se realizuje po kvartalima tokom cijele godine, primjer je kako kompanije mogu biti istinski saveznici djece i pokretači pozitivnih promjena u društvu.

SOS Dječija sela u BiH su humanitarna organizacija koja brine o djeci i mladima koji su ostali bez roditeljskog staranja i pruža im šansu za sretno djetinjstvo i bolju budućnost. U SOS porodicama, sa braćom, sestrama i SOS roditeljima, djeca odrastaju u porodičnom okruženju uz roditeljsku ljubav. Jer svako dijete zaslužuje pripadati negdje, biti voljeno i sigurno