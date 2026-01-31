Lukavi poput lisica: Oprez s ovim horoskopskim znakovima

Foto: Freepik

Kažu da su lukavi poput lisica, a neki tvrde da idu i korak dalje od toga. Lukavost se često povezuje s brzim razmišljanjem, prilagodljivošću i sposobnošću da se pronađe izlaz čak i iz najzahtjevnijih situacija. Neki ljudi imaju urođenu vještinu da okolnosti okrenu u svoju korist, koristeći inteligenciju, snalažljivost ili šarm, piše Index.hr.

Prema astrologiji, pojedini horoskopski znakovi posebno se izdvajaju po toj osobini. Evo koji se najčešće opisuju kao najlukaviji.

Škorpija

Škorpije se smatraju pravim majstorima taktike i strategije. Njihova intuicija je izuzetno snažna, a sposobnost da brzo pročitaju ljude često ih stavlja korak ispred drugih. Rijetko u potpunosti otkrivaju svoje namjere i uvijek zadržavaju dozu tajanstvenosti. Upravo ta kombinacija analitičnosti i sklonosti manipulaciji čini ih nepredvidivim sagovornicima, ali i protivnicima. Gotovo uvijek imaju rezervni plan i nerijetko izlaze kao pobjednici u situacijama u kojima to niko ne očekuje.

Vaga

Iza uglađene i šarmantne vanjštine Vaga krije se vrlo oštar um. Poznate su kao vješte diplomate koje lako osvajaju simpatije, ali istovremeno znaju kako da usmjere situaciju u svoju korist. Njihov osjećaj za ravnotežu i pravdu ponekad zna biti selektivan, posebno kada su u pitanju lični ciljevi, što ih čini izuzetno spretnima u ostvarivanju onoga što žele.

Blizanci

Blizanci su poznati po brzom razmišljanju i izuzetnoj komunikativnosti. Lako se prilagođavaju promjenama i rijetko ostaju zatečeni okolnostima. Njihova sposobnost da se izvuku iz neugodnih situacija često dolazi do izražaja zahvaljujući kombinaciji humora, šarma i domišljatosti. Upravo ta snalažljivost omogućava im da gotovo uvijek pronađu rješenje, čak i kada se čini da izlaza nema.

Jarac

Iako na prvi pogled djeluju ozbiljno, suzdržano i povučeno, Jarčevi su tihi stratezi. Njihov hladnokrvan i analitičan pristup pomaže im da sagledaju širu sliku i donesu promišljene odluke. Ne oslanjaju se na brzinu, već na strpljenje i dugoročno planiranje. Upravo ta upornost, u kombinaciji sa suptilnom lukavošću, čini ih vrlo uspješnima u ostvarivanju ciljeva koji zahtijevaju vrijeme i disciplinu.

