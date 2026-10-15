Mališani iz Doma u Tuzli posjetili resorno ministarstvo

Ali Huremović
Mališani iz Doma u Tuzli posjetili resorno ministarstvo

Mališani iz Doma u Tuzli, njih devetero školskog uzrasta, danas su posjetili Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, gdje ih je ugostio ministar Fadil Alić. Posjeta je organizovana povodom obilježavanja Dječije nedjelje, a protekla je u razgovoru, druženju i razmjeni dječijih ideja.

Djeca iz JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla stigla su u pratnji pedagogice Amre Fajić i pomoćnika direktora ustanove Amira Muharemovića.

Tokom susreta imali su priliku postavljati pitanja, razgovarati o svojim interesovanjima i predstaviti želje o tome čime bi se voljeli baviti u budućnosti.

Ministar Alić posvetio je pažnju svakom djetetu, uručio im simbolične poklone te istakao značaj obrazovanja, marljivosti i upornosti u ostvarivanju životnih ciljeva.

Mališani iz Doma u Tuzli obilježili Dječiju nedjelju

Posjeta resornom ministarstvu dio je aktivnosti kojima se u Tuzlanskom kantonu obilježava Dječija nedjelja, posvećena promociji dječijih prava, jednakih mogućnosti i uključivanja djece u društveni život.

Obilježavanje se i ove godine odvija pod okriljem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, a različite aktivnosti organizuju se i u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Programi koji se provode povodom Dječije nedjelje usmjereni su na podizanje svijesti o pravima djece, njihovim potrebama i značaju inkluzije.

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